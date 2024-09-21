«Страна» узнала о возможной отставке Умерова и Буданова

«Страна»: глав Минобороны и ГУР Украины Умерова и Буданова могут снять с постов

Буданова и Умерова могут отправить в отставку, главой ГУР вместо первого может стать начальник Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, пишет «Страна». Кто займет место Умерова, неясно, сам он, вероятно, возглавит СВР

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, а также главу оборонного ведомства Рустема Умерова могут отправить в отставку, сообщает «Страна» со ссылкой на источники.

По их словам, негласно украинское руководство уже обсуждает кандидатуры возможных преемников Буданова.

«Ходят слухи, что глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова, может вернуться на «остров» в качестве главы ГУР, а действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остается открытым», — сказал изданию собеседник.

Умеров накануне уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По данным источников «Украинской правды» и издания Бабель, это было сделано без согласования с главой ГУР. Информацию подтвердили источники «Страны».

«Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и главой офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал «Стране» один из источников.

Умеров стал главой Минобороны Украины в сентябре 2023 года, Буданов возглавляет ГУР с августа 2020 года.

О растущей концентрации власти в офисе украинского президента при Ермаке ранее также писал Bloomberg. По данным агентства, это вызывает беспокойство у партнеров Украины на Западе. По данным Politico, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба был уволен с поста, поскольку он раздражал Ермака.

Зеленский провел масштабные перестановки в украинском правительстве в сентябре. Он объяснял кадровые изменения «чрезвычайно важной» осенью, не раскрыв подробностей.