Bloomberg узнал о последней попытке Зеленского «проявить силу»

Кулебу на посту главы украинского МИДа сменил Андрей Сибига, которого Bloomberg связывает с главой офиса президента Ермаком. Агентство отмечает, что растущая концентрация власти в руках Ермака вызывает обеспокоенность на Западе

Владимир Зеленский (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы — «известного лица в европейских столицах», возглавлявшего дипведомство с марта 2020 года, — стало последней попыткой президента Владимира Зеленского «проявить свою силу», пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, Сибига долгое время работал в офисе президента Украины под руководством «могущественного» главы администрации Андрея Ермака. Так, если Кулеба на своей должности был сосредоточен на вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС, то Ермак взял на себя большую часть дипломатической работы, курируя переговоры о гарантиях безопасности и налаживая отношения с США и глобальным Югом.

Bloomberg отмечает, что растущая концентрация власти в офисе украинского президента при Ермаке вызывает обеспокоенность у некоторых союзников, однако в недавнем интервью Зеленский дал понять, что это не так, пообещав «перестройку» правительства. Тем не менее изменения в кабмине на прошлой неделе также «оставили западных союзников в недоумении». Глава государства, по данным агентства, возвысил тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.

«Это не стиль этого президента — брать на борт других людей», — заявил агентству президент аналитического центра «Центр Разумкова» Юрий Якименко. «Он считает, что его решения — лучшие, нет места для дискуссий — поэтому есть определенный консерватизм».

Реорганизация украинского кабмина происходит на фоне того, что российские войска добиваются «неумолимых успехов» на покровском направлении в ДНР, отмечает Bloomberg. Сибига после назначения на пост главы МИДа назвал приоритетом «обеспечение обороноспособности Украины». Также он сказал, что внешняя политика будет определяться «реалиями войны».

За этой целью, подкрепленной Зеленским во время визита в Германию, следуют амбиции Киева по вступлению в НАТО и ЕС, а также реализация его «мирного плана», который в числе прочего подразумевает привлечение на свою сторону такие страны, как Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку.

Этот проект, особенно поддерживаемый Ермаком, оказался сложной задачей. Агентство напоминает, что в «мирном саммите» в Швейцарии в июне участвовали свыше 100 стран и делегаций, но он не увенчался успехом, поскольку несколько делегаций из стран глобального Юга отказались подписать итоговое коммюнике, указав, что Россия должна быть вовлечена в процесс.

Сибига же, по словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, заслужил уважение в администрации за его глубокие познания, особенно в вопросах отношений с Турцией. Кроме этого, как указал Резников, на Сибигу еще в прошлом году обратил внимание президент США Джо Байден во время своего визита в Киев в феврале 2023 года. «Он произвел на него впечатление», — сказал экс-министр.