Зеленский связал кадровые перестановки в кабмине с ожиданием важной осени

Владимир Зеленский (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Кадровые перестановки в украинском правительстве связано с событиями, которые произойдут осенью, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, предстоящая осень будет «чрезвычайна важна» для страны, из-за чего необходимо усилить некоторые направления в правительстве. В этой связи и были подготовлены кадровые решения.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что 4 сентября Украину ждет «день увольнений». По его словам, в рамках «большой перезагрузки правительства» были запланированы отставки половины состава украинского правительства.

Перед этим свои посты покинули пять министров, в том числе вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В отставку попросился и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.