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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Politico: Кулебу уволили с поста главы МИДа, потому что он раздражал Ермака
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава офиса украинского президента Ермак хочет больше контроля над внешнеполитическим ведомством, а Кулеба, как и экс-главком ВСУ Залужный, стал аутсайдером
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Дмитрий Кулеба лишился поста министра иностранных дел Украины, из-за того что он раздражал главу офиса президента Андрея Ермака, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам украинских чиновников, пообщавшихся с изданием, Ермак хочет больше контроля над Министерством иностранных дел. Уход Кулебы собеседники Politico назвали примером того, как окружение украинского лидера Владимира Зеленского «выгоняет аутсайдеров, которые готовы задавать вопросы и бросать вызов».

Увольнение Кулебы сравнили с еще одной громкой отставкой экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который конфликтовал с Зеленским по поводу военной стратегии и необходимости мобилизовать больше людей. «Высокие рейтинги благосклонности к Залужному также не расположили к нему бдительную и ревнивую президентскую администрацию», — пишет Politico.

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Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Основным направлением работы министерства при нем было получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюз, этой задачей он занимался лично и ездил на переговоры к самым скептично настроенным лидерам. Как сообщил телеканал «Суспiльне», Кулеба не хотел уходить со своего поста, поэтому назначение нового министра Андрея Сибиги создало сложную ситуацию. Теперь Кулеба планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.

За 3–4 сентября прошения об отставке подали восемь человек из украинского руководства.

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