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Министр обороны Украины уволил двух замов Буданова без согласования с ним

Министр обороны Украины Умеров уволил двух замов Буданова без согласования с ним
Виктор Зайцев и Игорь Остапенко были уволены около недели назад. По данным «Украинской правды», глава Минобороны планирует масштабные кадровые чистки. Причиной издание называет «неэффективность» и «совковый подход»
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС)

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, пишут «Украинская правда» и «Бабель» со ссылкой на источники. Решение об увольнении было принято без согласования с Будановым, рассказали источники изданий.

По словам одного из собеседников «УП» в Минобороны, Зайцев и Остапенко были уволены около недели назад. Источники рассказали, что Умеров планирует масштабные кадровые чистки. По словам одного из них, министр собирается уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников.

Главной причиной увольнений называют «неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям», пишет «УП».

По данным издания, своих постов могут лишиться пять заместителей министра, госсекретарь Минобороны (эту должность на данный момент занимает Людмила Дараган), а также начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий.

Назначение Гладкого на эту должность в конце августа спровоцировало скандал. В частности, как писала «УП», депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что тот «не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеет жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию». В 2018 году Минобороны уволило Гладкого с должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС из-за «ненадлежащего исполнения служебных обязанностей».

Через несколько дней после назначения Гладкого главком ВСУ Александр Сырский отстранил его на время проверки.

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Издание «Бабель» сообщает, что Зайцева и Остапенко считают «людьми бывшего министра обороны Андрея Тарана» (занимал этот пост до ноября 2021 года), а ныне посла Украины в Словении.

Полномочия увольнять заместителей главы ГУР есть у министра обороны, который подчиняется президенту, указывает издание. С Будановым по поводу увольнения его заместителей не совещались, пишут оба издания.

Собеседник «Бабеля» рассказал, что решение принято в офисе украинского президента, чтобы ослабить Буданова. Бывший народный депутат Борислав Береза на днях утверждал, что в офисе Владимира Зеленского собираются уволить начальника ГУР. Один из членов профильного комитета Рады в ответ на это сказал изданию, что «в короткой перспективе» этого не произойдет. Источник «УП» отказался комментировать эту информацию.

«Бабель» отмечает, что отношения Буданова с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале главу военной разведки рассматривали вместе с Сырским на должность главнокомандующего ВСУ.

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Елена Чернышова
Рустем Умеров Кирилл Буданов увольнения Минобороны Украины
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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