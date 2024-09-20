Министр обороны Украины уволил двух замов Буданова без согласования с ним
Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, пишут «Украинская правда» и «Бабель» со ссылкой на источники. Решение об увольнении было принято без согласования с Будановым, рассказали источники изданий.
По словам одного из собеседников «УП» в Минобороны, Зайцев и Остапенко были уволены около недели назад. Источники рассказали, что Умеров планирует масштабные кадровые чистки. По словам одного из них, министр собирается уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников.
Главной причиной увольнений называют «неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям», пишет «УП».
По данным издания, своих постов могут лишиться пять заместителей министра, госсекретарь Минобороны (эту должность на данный момент занимает Людмила Дараган), а также начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий.
Назначение Гладкого на эту должность в конце августа спровоцировало скандал. В частности, как писала «УП», депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что тот «не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеет жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию». В 2018 году Минобороны уволило Гладкого с должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС из-за «ненадлежащего исполнения служебных обязанностей».
Через несколько дней после назначения Гладкого главком ВСУ Александр Сырский отстранил его на время проверки.
Издание «Бабель» сообщает, что Зайцева и Остапенко считают «людьми бывшего министра обороны Андрея Тарана» (занимал этот пост до ноября 2021 года), а ныне посла Украины в Словении.
Полномочия увольнять заместителей главы ГУР есть у министра обороны, который подчиняется президенту, указывает издание. С Будановым по поводу увольнения его заместителей не совещались, пишут оба издания.
Собеседник «Бабеля» рассказал, что решение принято в офисе украинского президента, чтобы ослабить Буданова. Бывший народный депутат Борислав Береза на днях утверждал, что в офисе Владимира Зеленского собираются уволить начальника ГУР. Один из членов профильного комитета Рады в ответ на это сказал изданию, что «в короткой перспективе» этого не произойдет. Источник «УП» отказался комментировать эту информацию.
«Бабель» отмечает, что отношения Буданова с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале главу военной разведки рассматривали вместе с Сырским на должность главнокомандующего ВСУ.
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