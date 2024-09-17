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Политика ,  
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Безуглая подала в отставку с поста замглавы оборонного комитета Рады

Депутат решила уйти с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и попросила избрать ее в комитет по внешней политике. О ее переводе просил глава «Слуги народа» Арахамия. Ранее депутаты уже пытались сместить Безуглую
Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Копию заявления на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука она опубликовала на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — написала Безуглая.

В этом же заявлении депутат попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике.

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Марьяна Безуглая

Ранее агентство УНИАН показало проект постановления Верховной рады, предложенный главой правящей фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия. Документ опубликовал другой депутат — Ярослав Железняк. В нем Арахамия просил снять Безуглую с занимаемой должности, исключить ее из комитета по вопросам нацбезопасности и перевести в комитет по вопросам внешней политики.

Депутаты Верховной рады в начале сентября уже пытались сместить Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны. Тогда инициативу поддержали 205 парламентариев при необходимых 226 голосах.

Безуглая неоднократно критиковала военное руководство Украины. В начале июля она заявила, что направила в группу быстрого реагирования, Службу безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и в украинское Минобороны заявление с обвинением в адрес главкома ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного в том, что они, по ее словам, предоставляли «ложные сведения».

Также Безуглая обвиняла Сырского и его коллег в том, что они не верят в «победу Украины». Причиной крушения на Украине первого F-16 она назвала ракету, выпущенную из зенитного ракетного комплекса Patriot, «из-за дискоординации между подразделениями».

Нардеп попала в базу сайта «Миротворец». Авторы публикации обвинили ее в дискредитации органов власти и вооруженных сил Украины, действиях, направленных на раскол гражданского общества, и распространении гостайны. Деятельность Безуглой в период с 2022 по 2024 год назвали системной и спланированной в интересах России.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марьяна Безуглая отставка Верховная рада Украины Украина
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