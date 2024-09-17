Безуглая подала в отставку с поста замглавы оборонного комитета Рады

Депутат решила уйти с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и попросила избрать ее в комитет по внешней политике. О ее переводе просил глава «Слуги народа» Арахамия. Ранее депутаты уже пытались сместить Безуглую

Марьяна Безуглая (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Копию заявления на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука она опубликовала на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — написала Безуглая.

В этом же заявлении депутат попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике.

Ранее агентство УНИАН показало проект постановления Верховной рады, предложенный главой правящей фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия. Документ опубликовал другой депутат — Ярослав Железняк. В нем Арахамия просил снять Безуглую с занимаемой должности, исключить ее из комитета по вопросам нацбезопасности и перевести в комитет по вопросам внешней политики.

Депутаты Верховной рады в начале сентября уже пытались сместить Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны. Тогда инициативу поддержали 205 парламентариев при необходимых 226 голосах.

Безуглая неоднократно критиковала военное руководство Украины. В начале июля она заявила, что направила в группу быстрого реагирования, Службу безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и в украинское Минобороны заявление с обвинением в адрес главкома ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного в том, что они, по ее словам, предоставляли «ложные сведения».

Также Безуглая обвиняла Сырского и его коллег в том, что они не верят в «победу Украины». Причиной крушения на Украине первого F-16 она назвала ракету, выпущенную из зенитного ракетного комплекса Patriot, «из-за дискоординации между подразделениями».

Нардеп попала в базу сайта «Миротворец». Авторы публикации обвинили ее в дискредитации органов власти и вооруженных сил Украины, действиях, направленных на раскол гражданского общества, и распространении гостайны. Деятельность Безуглой в период с 2022 по 2024 год назвали системной и спланированной в интересах России.