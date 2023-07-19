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Дума разрешила Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику и танки
Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. О необходимости такой меры 27 июня — спустя несколько дней после мятежа ЧВК «Вагнер» — говорил глава ведомства Золотов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госдума приняла в трех чтениях закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Поправки вносятся в федеральный закон «О войсках национальной гвардии».

Закон меняет используемый в федеральном законе (ФЗ) термин «оружие» на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, законом предлагается заменить в ФЗ термин «боевая техника» на термин «военная техника», который подразумевает различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности, уточнили в Госдуме.

В пояснительной записке к проекту говорится, что тяжелая техника необходима росгвардейцам в связи с выполнением возложенных на них задач, таких как «участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, участие в территориальной обороне и др.».

Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность, отмечают авторы законопроекта.

О том, что Росгвардия в скором времени получит тяжелые дальнобойные орудия и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов после выступления президента России Владимира Путина перед силовиками на Соборной площади Кремля 27 июня — спустя несколько дней после мятежа ЧВК «Вагнер».

«Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас <...> у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска», — сказал Золотов. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования, отметил он.

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин говорил РБК, что служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе военной операции на Украине, и «новые методы враждебной деятельности» требуют адекватного ответа и новых решений. «Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно», — считает Грибакин. Он также напомнил, что до начала 2000-х годов внутренние войска, преемником которых является Росгвардия, располагали собственными танковыми частями, но отказались от них в рамках проведенной реформы.

Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн уточнял РБК, что ведомство не получит технику ЧВК «Вагнер». Минобороны сообщило о разоружении ЧВК 12 июля. От частной военной компании получено более 2 тыс. единиц техники, около 20 тыс. единиц стрелкового оружия и более 2,5 тыс. т различных боеприпасов, заявили в министерстве.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, рассказывал, что тяжелая техника, которая начнет поступать в Росгвардию, будет включать в себя все то, что стояло на вооружении внутренних войск, — речь идет о закупках танков, БМП, бэтээров с артиллерийским вооружением, передвижных артиллерийских систем и зенитно-ракетных комплексов.

Согласно сайту Росгвардии, на вооружении ведомства есть автомобильная и бронетанковая техника. По данным на 2020 год, у ведомства было 1414 единиц бронетанкового вооружения.

Кроме того, у внутренних войск, на базе которых была создана Росгвардия, были следующие образцы бронетехники: БТР-82АМ, БТР-70м, БРДМ-2А, БМП-2 и БТР-80. Специально для Росгвардии разработана новая модификация бронетранспортера — БТР-82В. Из автомобильной техники у ведомства есть различные модификации техники «УАЗ», «КАМАЗ» и «Урал», а также бронеавтомобили СБМ ВПК-233136 «Тигр». У Росгвардии есть авиация: самолеты Ил-76, Ан-12, Ан-26 и Ан-72, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума Росгвардия танки тяжелое вооружение мятеж
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