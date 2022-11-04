Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России Политика, 17:02
Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства Общество, 16:58
Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков Политика, 16:48
Чемпион WBA Бивол перевесил непобежденного соперника перед титульным боем Спорт, 16:39
Встреча Путина с российскими историками. Прямая трансляция Политика, 16:36
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 16:32
Ученица Плющенко выиграла второй подряд этап Гран-при Спорт, 16:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами Политика, 16:22
Как выглядят протесты в Бразилии после проигрыша Болсонару. Видео Политика, 16:15
Путин заявил, что в Европе украинцы просят скидки, а в России — работу Политика, 16:14
«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ Спорт, 15:52
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 15:46
КХЛ оштрафовала тренера «Сибири» за неприличный жест во время матча Спорт, 15:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами

Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими гарантиями и льготами
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге и междугородными автобусами, бесплатные авиаперелеты.

Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие 3 млн руб., родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.

Как отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.

Эти формирования создаются Минобороны по решению президента. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны. В состав формирований могут войти как россияне, добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства.

Также для военнослужащих и участников спецоперации упростили вступление в систему военной ипотеки. До этого военные могли получить целевой жилищный заем не ранее чем через три года с даты включения в реестр. Теперь же военнослужащие, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, в том числе за пределами России, могут заключить договор с Росвоенипотекой с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Кроме того, Росвоенипотека будет предоставлять военным для жилищного обеспечения все накопления с именных счетов непосредственно при их закрытии и исключении военнослужащих из накопительно-ипотечной системы. Члены семей умерших экс-военнослужащих смогут получить деньги с накопительного счета для решения жилищных вопросов.

Читайте на РБК Pro
Большие данные: какие нашумевшие прогнозы-2022 оказались ошибочными
Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране

Помимо этого, Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения спецоперации, а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами.

Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств — федерального, регионального или муниципального — разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял замглавы Минфина Алексей Лавров.

Закон также предусматривает утверждение правительством перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 млн руб.).

Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства России, высшего исполнительного органа власти субъекта России, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования по обеспечению исполнения контрактов.

Теги
Персоны
Владимир Путин военная ипотека мобилизация военнослужащие льготы Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Клишас призвал ЦБ разобраться с отказами в кредитных льготах добровольцам
Политика
Путин утвердил единовременную выплату в 195 тыс. руб. для военнослужащих
Политика
Путин разрешил мобилизовать лиц с неснятой судимостью по тяжким статьям
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter