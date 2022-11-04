Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге и междугородными автобусами, бесплатные авиаперелеты.

Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие 3 млн руб., родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.

Как отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом. Эти формирования создаются Минобороны по решению президента. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны. В состав формирований могут войти как россияне, добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства.

Также для военнослужащих и участников спецоперации упростили вступление в систему военной ипотеки. До этого военные могли получить целевой жилищный заем не ранее чем через три года с даты включения в реестр. Теперь же военнослужащие, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, в том числе за пределами России, могут заключить договор с Росвоенипотекой с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Кроме того, Росвоенипотека будет предоставлять военным для жилищного обеспечения все накопления с именных счетов непосредственно при их закрытии и исключении военнослужащих из накопительно-ипотечной системы. Члены семей умерших экс-военнослужащих смогут получить деньги с накопительного счета для решения жилищных вопросов.

Помимо этого, Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения спецоперации, а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами.

Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств — федерального, регионального или муниципального — разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял замглавы Минфина Алексей Лавров.

Закон также предусматривает утверждение правительством перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 млн руб.).

Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства России, высшего исполнительного органа власти субъекта России, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования по обеспечению исполнения контрактов.