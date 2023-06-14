Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований
Контракт с министерством обороны подписали представители десяти добровольческих формирований, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Накануне в ведомстве сообщали о подписании контракта с семью добровольческими формированиями.
Среди новых формирований, заключивших контракт с Минобороны, есть добровольческая бригада «Терек». Названия остальных формирований в ведомстве не уточнили.
10 июня в министерстве заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Это позволит придать им «необходимый правовой статус», и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат».
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин говорил 11 июня, что его структура это делать не будет. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что это не добровольческое соединение и приказ Шойгу их не касается. Министерство при этом ранее не раз называло добровольцами в том числе штурмовые отряды ЧВК.
С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим, они могут привлекаться для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.
По данным Минобороны, за первые десять дней июня контракт с военным ведомством подписали 13,5 тыс. человек. Это в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских результатов.