Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Прогулка по стендам, коридорам и павильонам ПМЭФа. Видео Бизнес, 10:38
В Женеве проголосуют за введение нового налога для 1% самых богатых Экономика, 10:34
В Камеруне назвали причину отказа матча со сборной России Спорт, 10:33
В правительстве спрогнозировали продолжение продуктовой дефляции Экономика, 10:32
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
В Петербурге представили кроссовер Lada X-Cross 5 Авто, 10:30
Локомотив экономики: в каких условиях сегодня работают девелоперы РБК Events, 10:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Цифровой суверенитет и безопасность: курс на альянсы или конкуренцию РБК Events, 10:23
Какие бывают особенности экосистемного подхода к кибербезопасности РБК+, 10:22
Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований Политика, 10:20
В каких банках и по каким ставкам самозанятые могут взять ипотеку Недвижимость, 10:19
Кадры потопа в Сочи. Видео Общество, 10:10
На границе Латвии и России выстроилась очередь из украинцев Политика, 10:07
ЦБ запланировал провести эксперимент по трансграничным расчетам в ЦФА Крипто, 10:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований

Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований
Сергей Шойгу обязал добровольцев до 1 июля подписать контракт с Минобороны. Одним из первых это сделал отряд спецназа «Ахмат». Число заключивших контракт формирований выросло до 10, среди них есть бригада «Терек»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Контракт с министерством обороны подписали представители десяти добровольческих формирований, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Накануне в ведомстве сообщали о подписании контракта с семью добровольческими формированиями.

Среди новых формирований, заключивших контракт с Минобороны, есть добровольческая бригада «Терек». Названия остальных формирований в ведомстве не уточнили.

10 июня в министерстве заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Это позволит придать им «необходимый правовой статус», и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат».

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин говорил 11 июня, что его структура это делать не будет. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что это не добровольческое соединение и приказ Шойгу их не касается. Министерство при этом ранее не раз называло добровольцами в том числе штурмовые отряды ЧВК.

С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим, они могут привлекаться для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.

Читайте на РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
В Верховном суде решилась судьба сотен гектаров земли. Кейсы-2023
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией

По данным Минобороны, за первые десять дней июня контракт с военным ведомством подписали 13,5 тыс. человек. Это в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских результатов.

Теги
Минобороны контрактная служба добровольцы контрактники
Материалы по теме
В Минобороны заявили о трехкратном росте набора контрактников с апреля
Политика
Семь добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
Политика
Комитет Думы поддержал проект о праве судимых служить по контракту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter