Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований

Сергей Шойгу обязал добровольцев до 1 июля подписать контракт с Минобороны. Одним из первых это сделал отряд спецназа «Ахмат». Число заключивших контракт формирований выросло до 10, среди них есть бригада «Терек»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Контракт с министерством обороны подписали представители десяти добровольческих формирований, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Накануне в ведомстве сообщали о подписании контракта с семью добровольческими формированиями.

Среди новых формирований, заключивших контракт с Минобороны, есть добровольческая бригада «Терек». Названия остальных формирований в ведомстве не уточнили.

10 июня в министерстве заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Это позволит придать им «необходимый правовой статус», и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат».

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин говорил 11 июня, что его структура это делать не будет. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что это не добровольческое соединение и приказ Шойгу их не касается. Министерство при этом ранее не раз называло добровольцами в том числе штурмовые отряды ЧВК.

С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим, они могут привлекаться для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.

По данным Минобороны, за первые десять дней июня контракт с военным ведомством подписали 13,5 тыс. человек. Это в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских результатов.