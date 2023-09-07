branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
В Хакасии журналисту дали пять с половиной лет за «фейки» о Росгвардии Политика, 09:03
«Тинькофф» начал выигрывать дела о заработке на курсах из-за сбоя Финансы, 09:00
Из Ирана в Астрахань: как санкции перекроили маршруты импорта Pro, 08:52
Режим ЧС ввели в районе падения дрона в центре Ростова Политика, 08:49
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
Беженцы в океане: как самая богатая страна мира довела себя до нищеты Pro, 08:31
Аэропорты Москвы заработали в штатном режиме после уничтожения дрона Политика, 08:26
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Стал известен соперник Медведева по полуфиналу US Open Спорт, 08:23
Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске Политика, 08:09
В Минвостоке допустили снижение плана по поставкам грузов в Арктике Бизнес, 08:00
В МИДе заявили о «вредоносной экспансии» НАТО в зоне интересов России Политика, 07:54
Премьера Украины предупредили о риске срыва отопительного сезона Политика, 07:38
В Брянске при атаке беспилотника пострадал вокзал Политика, 07:20
Ростовский губернатор сообщил о повреждении нежилого дома в Батайске Политика, 07:05
Военная операция на Украине ,  
0 

В Хакасии журналисту дали пять с половиной лет за «фейки» о Росгвардии

Главреда «Нового Фокуса» приговорили к 5,5 годам по делу о фейках про Росгвардию
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаилу Афанасьеву также запретили заниматься журналистикой в течение двух с половиной лет. Его защита сообщила, что намерена обжаловать приговор, назвав решение суда «чересчур суровым»
Михаил Афанасьев
Михаил Афанасьев (Фото: afanasiev19 / VK)

Абаканский суд Хакасии приговорил главного редактора издания «Новый Фокус» Михаила Афанасьева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о фейках, сообщила региональная прокуратура. Его признали виновным в распространении недостоверных сведений о сотрудниках Росгвардии. Защита намерена обжаловать приговор.

Афанасьева задержали в апреле 2022 года, у него прошли обыски. Позднее его отправили в СИЗО. Прокуратура указывает, что СК завел дело по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, исполнении государственными органами России своих полномочий) на основании материалов управления ФСБ по Хакасии.

По версии следствия, Афанасьев на сайте «Нового Фокуса» и в своих соцсетях «под видом достоверных сообщений» опубликовал ложную информацию, касающуюся участия сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Хакасии в военной операции на Украине.

«В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др», — указывает прокуратура.

Решение суда Афанасьеву также запрещено заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью в течение двух лет и шести месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

В декабре Абаканский суд оштрафовал на 450 тыс. руб. ООО «Эксперт-Медиа» (учредитель «Нового Фокуса», его руководителем является Афанасьев) по статье 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды). Суд счел, что издание разместило ряд статей, «направленных на побуждение к вражде, ненависти (розни) по отношению к представителям правоохранительных органов».

Читайте на РБК Pro
Бенчмаркинг: как Ford, Starbucks и другие лидеры находят инсайты
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс

В своем последнем слове на суде Афанасьев заявил, что единственным мотивом его публикации было стремление «заступиться словом» за рядовых бойцов, привлечь внимание к проблемам ОМОНа Хакасии. Он также заявил, что занимается журналисткой 26 лет и, по мнению Афанасьева, его преследуют за то, что он своей деятельностью привлекает внимание к «болячкам на теле общества».

Адвокат Афанасьева Елена Илюшенко сообщила РБК, что обжалует решение суда, когда получит текст приговора. «Мы полагаем, что приговор чересчур суровый», — сказал она. Намерение обжаловать судебное решение также подтвердил РБК второй защитник журналиста, адвокат Владимир Васин.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Хакасия фейк приговор Росгвардия
Материалы по теме
Архитектору из Петербурга дали шесть лет колонии за «фейки» об армии
Политика
Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам по делу о «фейках» про армию
Политика
ТАСС узнал, что МВД проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации армии
Политика