Главреда «Нового Фокуса» приговорили к 5,5 годам по делу о фейках про Росгвардию

В Хакасии журналисту дали пять с половиной лет за «фейки» о Росгвардии

Михаилу Афанасьеву также запретили заниматься журналистикой в течение двух с половиной лет. Его защита сообщила, что намерена обжаловать приговор, назвав решение суда «чересчур суровым»

Михаил Афанасьев (Фото: afanasiev19 / VK)

Абаканский суд Хакасии приговорил главного редактора издания «Новый Фокус» Михаила Афанасьева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о фейках, сообщила региональная прокуратура. Его признали виновным в распространении недостоверных сведений о сотрудниках Росгвардии. Защита намерена обжаловать приговор.

Афанасьева задержали в апреле 2022 года, у него прошли обыски. Позднее его отправили в СИЗО. Прокуратура указывает, что СК завел дело по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, исполнении государственными органами России своих полномочий) на основании материалов управления ФСБ по Хакасии.

По версии следствия, Афанасьев на сайте «Нового Фокуса» и в своих соцсетях «под видом достоверных сообщений» опубликовал ложную информацию, касающуюся участия сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Хакасии в военной операции на Украине.

«В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др», — указывает прокуратура.

Решение суда Афанасьеву также запрещено заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью в течение двух лет и шести месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

В декабре Абаканский суд оштрафовал на 450 тыс. руб. ООО «Эксперт-Медиа» (учредитель «Нового Фокуса», его руководителем является Афанасьев) по статье 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды). Суд счел, что издание разместило ряд статей, «направленных на побуждение к вражде, ненависти (розни) по отношению к представителям правоохранительных органов».

В своем последнем слове на суде Афанасьев заявил, что единственным мотивом его публикации было стремление «заступиться словом» за рядовых бойцов, привлечь внимание к проблемам ОМОНа Хакасии. Он также заявил, что занимается журналисткой 26 лет и, по мнению Афанасьева, его преследуют за то, что он своей деятельностью привлекает внимание к «болячкам на теле общества».

Адвокат Афанасьева Елена Илюшенко сообщила РБК, что обжалует решение суда, когда получит текст приговора. «Мы полагаем, что приговор чересчур суровый», — сказал она. Намерение обжаловать судебное решение также подтвердил РБК второй защитник журналиста, адвокат Владимир Васин.