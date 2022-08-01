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В Иране заявили, что у Тегерана нет задачи создать ядерное оружие

Мохаммад Эслами
Мохаммад Эслами (Фото: WANA / Reuters)

Иран мог бы создать атомную бомбу, но эта задача не стоит на повестке дня, заявил в интервью агентству Fars глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«У Ирана есть технические возможности для создания атомной бомбы, но такая задача не стоит на повестке дня», — сказал Эслами. По его словам, обвинения Тегерана в намерении разработать ядерное оружие ложны и выдвинуты для обмана общественного мнения при поддержке противников исламской революции.

Глава ОАЭИ указал, что организация сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и все действия Ирана в сфере ядерной энергетики реализуются под его контролем на основе договора о нераспространении ядерного оружия.

Эслами настаивает, что Тегеран соблюдает положения ядерного соглашения, из которого западная сторона вышла. «Если есть желание со стороны другой стороны вернуться к ядерному соглашению, то они не должны выдвигать ложных обвинений <...>, а если они не хотят вернуться к ядерному соглашению, то не следует тратить время сторон», — сказал он.

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В 2015 году Иран и США заключили ядерную сделку, подписав договор о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД): Тегеран в обмен на снятие с него санкций отказывался от своей ядерной программы. Однако уже через три года Вашингтон вышел из соглашения, сославшись на то, что ближневосточное государство не соблюдает условий сделки — стало превышать допустимый уровень обогащения урана, а также ограничило сотрудничество с МАГАТЭ.

В прошлом сентябре американский президент Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке. В этом году начались контакты между сторонами, Иран выдвинул свои условия по возвращению к соглашению, в числе которых был отказ Вашингтона от санкций. В США называли требования «расплывчатыми».

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В июле агентство Reuters сообщило, что по итогам прошедших переговоров между сторонами шанс на заключение сделки уменьшился. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти переговоры, отметил, что Москва выступает за скорейшее восстановление СВПД в изначальной конфигурации, сообщал ТАСС.

Теги
Иран Иранская ядерная программа ядерное оружие атомная бомба
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