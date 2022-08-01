В Иране заявили, что у Тегерана нет задачи создать ядерное оружие

Мохаммад Эслами (Фото: WANA / Reuters)

Иран мог бы создать атомную бомбу, но эта задача не стоит на повестке дня, заявил в интервью агентству Fars глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«У Ирана есть технические возможности для создания атомной бомбы, но такая задача не стоит на повестке дня», — сказал Эслами. По его словам, обвинения Тегерана в намерении разработать ядерное оружие ложны и выдвинуты для обмана общественного мнения при поддержке противников исламской революции.

Глава ОАЭИ указал, что организация сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и все действия Ирана в сфере ядерной энергетики реализуются под его контролем на основе договора о нераспространении ядерного оружия.

Эслами настаивает, что Тегеран соблюдает положения ядерного соглашения, из которого западная сторона вышла. «Если есть желание со стороны другой стороны вернуться к ядерному соглашению, то они не должны выдвигать ложных обвинений <...>, а если они не хотят вернуться к ядерному соглашению, то не следует тратить время сторон», — сказал он.

В 2015 году Иран и США заключили ядерную сделку, подписав договор о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД): Тегеран в обмен на снятие с него санкций отказывался от своей ядерной программы. Однако уже через три года Вашингтон вышел из соглашения, сославшись на то, что ближневосточное государство не соблюдает условий сделки — стало превышать допустимый уровень обогащения урана, а также ограничило сотрудничество с МАГАТЭ.

В прошлом сентябре американский президент Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке. В этом году начались контакты между сторонами, Иран выдвинул свои условия по возвращению к соглашению, в числе которых был отказ Вашингтона от санкций. В США называли требования «расплывчатыми».

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