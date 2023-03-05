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МАГАТЭ заявило об отсутствии данных о производстве ядерного оружия Ираном

Гросс: у МАГАТЭ нет данных о производстве Ираном ядерного оружия

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет данных, которые могли бы подтвердить производство Ираном ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Он отметил, что у Ирана есть обогащенный до 20% и 60% уран, который можно использовать для производства ядерного оружия. Гросси подчеркнул, что его наличие еще не говорит о том, что исламская республика производит такое оружие. По его словам, ни МАГАТЭ, ни кто-либо еще не располагает данными об этом.

Гросси добавил, что Иран не обязан разъяснять организации причины обогащения урана до 60%. МАГАТЭ во время инспекций на ядерных объектах будет изучать техническую сторону, а не возможные намерения страны.

Иранская сторона разрешила МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу и обещала предоставить доступ к трем ядерным объектам. Детали будущих инспекций на объектах будут обговорены в ходе дальнейших переговоров.

В середине февраля международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%. Это лишь немногим меньше, чем необходимо для создания ядерного оружия. МАГАТЭ предстоит определить, обогащал ли Иран уран преднамеренно или такая концентрация стала «непреднамеренным накоплением» в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси ядерное оружие Иран Иранская ядерная программа
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