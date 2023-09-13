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Песков отверг обсуждение Путиным и Кимом неизбежности ядерной войны

Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали неизбежность ядерной войны
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын не обсуждали заявления КНДР о рисках ядерной войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли 13 сентября на космодроме Восточный. Сначала полтора часа шла встреча в расширенном составе двух делегаций, после чего лидеры общались тет-а-тет.

Ведущий Евгений Попов спросил пресс-секретаря, обсуждались ли на встрече заявления КНДР о неизбежности ядерной войны. «Нет, это не обсуждалось никак», — ответил Песков.

КНДР неоднократно заявляла об угрозе ядерной войны и своей готовности к ней. В последний раз это произошло во время совместных учений США и Южной Кореи. Тогда Пхеньян обвинил Вашингтон в эскалации напряженности в регионе. По словам Ким Чен Ына, «такие воинственные действия США подталкивают военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии <...> ближе к порогу ядерной войны».

Российская сторона не раз подтверждала принцип о недопустимости ядерной войны. После начала военной операции Путин заявлял, что угроза ядерной войны возрастает, однако Москва не готова первой применять ядерное оружие.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — заявлял президент.

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