США объяснили, когда дадут Израилю «свободу действий» в отношении Ирана

США могут признать право Израиля на «свободу действий», чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, сообщили в Белом доме. Власти Израиля ранее не исключали нанесения ударов по Ирану в случае разработки такого оружия

Фото: Chris Kleponis / POOL / ТАСС

Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий», если Иран попытается получить ядерное оружие. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики.

«Мы дали ясно понять Ирану, что ему ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. Как неоднократно подтверждал президент [США Джо] Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», — сказал он.

При этом, по словам Салливана, США продолжают «дипломатически взаимодействовать» с Ираном в том, что касается его ядерной программы. Представитель Белого дома уточнил, что выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не имея «ничего взамен», было «трагической ошибкой».

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали СВПД по иранской ядерной программе. Страны обязались не вводить санкции против Ирана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия и сокращения числа ядерных центрифуг. В 2018 году Дональд Трамп, который был в тот момент президентом США, решил выйти из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня.



В сентябре 2021 года Байден выразил желание вернуться к сделке с Ираном, но последующие переговоры пока не привели к новому соглашению.

В феврале 2022 года международные наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли в Иране уран, обогащенный до рекордных 84% — уровня, чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия, сообщал Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, случаем заинтересовались представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые пытаются выяснить, каким образом Ирану за столь короткое время удалось вывести обогащение урана на рекордные уровни.

Обогащение урана — технологический процесс увеличения доли изотопа 235U в уране. Если уран обогащен на 20% и более, его называют высокообогащенным, или оружейным ураном.

Как отмечает Bloomberg, для создания ядерного оружия необходимо иметь уран, обогащенный до 90%.

В начале марта МАГАТЭ заявило, что у них нет данных, которые могли бы подтвердить производство Ираном ядерного оружия. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси говорил, что само по себе наличие обогащенного урана не говорит о производстве ядерного оружия. До этого иранская сторона разрешила МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу и обещала предоставить доступ к трем ядерным объектам.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.пообещал сделать все возможное, чтобы не дать Исламской Республике получить ядерное оружие. Летом прошлого года в Минобороны страны не исключали нанесения удара по Ирану в случае его разработки.

