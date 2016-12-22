Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,77 56,98 EUR Нал. 71,23 70,20 USD Бирж. 57,26 -0,46 EUR Бирж. 70,47 -0,54 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7167,20 -409,67 MOEX 2274,62 +1,13% RTS 1246,98 +1,64% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Саудовский наследный принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Лента новостей
Правительство предложило блокировать махинации НПФ с заявлениями клиентов 08:58, Финансы Китайский акционер увеличил долю в Yota Devices 08:56, Технологии и медиа Из-за пожара в вузе в Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек 08:34, Общество Саудовский наследный принц назвал сроки вероятной войны с Ираном 08:27, Политика Хакеры похитили данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal 08:21, Технологии и медиа У бывшей табачной фабрики «Лиггетт-Дукат» появился новый владелец 08:01, Бизнес Убийцу по прозвищу Джек Потрошитель приговорили к казни в Китае 07:54, Общество Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником 07:37, Технологии и медиа Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou 07:20, Технологии и медиа СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 07:00, Общество В Биробиджане умер седьмой за две недели пациент психдиспансера 06:42, Общество В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в загоревшемся на ходу автобусе 06:15, Общество СМИ узнали о советах Трампу улучшить отношения с Россией путем жесткости 05:47, Политика Посол России в США назвал «теплым» разговор Трампа и Путина после выборов 05:47, Политика Tesla отзовет 123 тыс. автомобилей из-за ржавеющих болтов гидроусилителя 05:15, Технологии и медиа Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов 04:48, Политика Генконсул России заявил о лишении неприкосновенности резиденции в Сиэтле 04:37, Политика Глава Подмосковья поручил регулярно проводить учения после ЧП в Кемерово 04:10, Общество Генконсул России опроверг причастность дипмиссии в Сиэтле к шпионажу 03:58, Политика Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю 03:30, Политика Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США 03:00, Политика В МЧС не увидели оснований для введения режима ЧС в Волоколамске 02:59, Общество Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля» 02:32, Политика Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ Папуа — Новой Гвинеи 01:50, Общество Латвия увидела угрозу в планах России запустить ракеты над Балтикой 01:27, Политика Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO 00:47, Бизнес Жертвами пожара в жилом доме в Москве стали два человека 00:47, Общество Симоньян ответила словами «нас выкинули» на ситуацию с RT в Вашингтоне 00:19, Политика
Саудовский наследный принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Политика, 08:27
0
Саудовский наследный принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Через 10–15 лет противостояние между Ираном и Саудовской Аравией грозит перерасти в открытый военный конфликт, предупредил кронпринц Мухаммед бен Сальман. Он призвал международное сообщество оказать давление на Тегеран
Мухаммед бен Сальман (Фото: Jeenah Moon / Bloomberg)

Международное сообщество должно ввести санкции против Ирана и оказать на него политическое и экономическое давление, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. По его словам, в противном случае через 10–15 лет противостояние перейдет в фазу открытого военного конфликта.

«Мы должны добиться успеха, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10–15 лет», — заявил кронпринц в интервью изданию The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия последовательно выступала против снятия санкций с Тегерана после заключения администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном. После прихода к власти Мухаммеда бен Сальмана Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном, обвинив иранское руководство во вмешательстве в арабские дела — в частности, в поддержке хуситов, одной из сторон конфликта в Йемене. Иран отрицает передачу оружия йеменским повстанцам и заявляет, что Саудовская Аравия играет дестабилизирующую роль в регионе.​

Интервью появилось во время трехнедельного турне принца по Соединенным Штатам. Оно началось со встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Поделиться богатством: зачем кронпринц Саудовской Аравии поехал в США
Политика

Ключевым пунктом переговоров стало противостояние угрозам со стороны Ирана и ядерная сделка с Тегераном. «Много плохих вещей происходит в Иране, решение по сделке наступит через месяц, и вы увидите, что произойдет», — заявил тогда Трамп. Действующий президент США еще во время предвыборной гонки выступал последовательным противником ядерного соглашения с Ираном и неоднократно угрожал выйти из него. ​Трамп назначил 12 мая в качестве крайнего срока для того, чтобы Париж и Берлин договорились об изменениях в этом соглашении.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном в 2015 году. Согласно договоренностям, Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу взамен на отмену санкций.

Ранее, 27 февраля, Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН британскую резолюцию по санкциям против Йемена, в которой Иран обвинялся в поставках оружия хуситам в обход эмбарго. За документ проголосовало 11 государств, два высказались против, еще два воздержались. В результате члены Совбеза проголосовали за резолюцию, которая продлевает действие санкции в отношении Йемена до 26 февраля 2019 года, но без поправок Британии, в которых фигурируют обвинения в отношении Ирана.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Саудовская Аравия , Иран , война
Главное
СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Общество
Материалы по теме
В Саудовской Аравии заявили о перехвате ПРО семи баллистических ракет Политика
В США решили убедить Саудовскую Аравию не покупать оружие у России Политика
Задержанные саудовские принцы вернули в казну «свыше $100 млрд» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.