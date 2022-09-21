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В Херсоне раздалось несколько взрывов
В Херсоне прогремело четыре взрыва, передает
«РИА Новости»
со ссылкой на корреспондента.
ТАСС
пишет о двух взрывах, оба агентства сообщают, что, предположительно, работает ПВО.
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
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