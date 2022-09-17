В Херсоне сообщили о бое с «неустановленной группой лиц»

В ходе перестрелки в центре Херсона пострадавших и погибших среди мирных жителей нет, сообщили в ВГА. По данным «РИА Новости», перестрелка произошла между российскими силовиками и диверсантами

Российские военные уничтожили неустановленных нападавших в центре Херсона во время короткого боестолкновения, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«По информации правоохранительных органов жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Речь идет о ликвидации диверсионной группы, остались несколько очагов сопротивления, рассказали в экстренных службах агентству «РИА Новости». На место инцидента прибыли несколько групп российских силовиков, которые блокировали вооруженную группу в здании и затем нейтрализовали, уточняют «Вести Крым».

Стрельба произошла в центре города, в районе железнодорожного вокзала. «Вести Крым» сообщали, что в Херсоне проводят контртеррористическую операцию с применением тяжелой военной техники. Журналист телеканала уточнил, что здание, в котором были «боевики», нежилое. Российские госагентства ранее также сообщали о нескольких взрывах в городе и работе систем ПВО. По данным «РИА Новости», речь произошло пять взрывов.

Херсонская область с середины марта находится под контролем российских войск, в ней после этого сформировали военно-гражданскую администрацию. В конце августа в Южном военном командовании Украины заявили о начале наступления ВСУ, в том числе — в Херсонской области. В российском Минобороны подтверждали попытки наступления украинской армии на юге страны, утверждая при этом, что атаки ВСУ были отбиты, а Киев понес «значительные потери».

Днем ранее, 16 сентября, в херсонской ВГА сообщили о нанесении украинскими войсками удара по зданию администрации. Рядом со зданием упало не менее пяти ракет HIMARS, в результате чего погиб водитель, чиновница получила ранения, передавал корреспондент «РИА Новости». В администрации заверяют, что российские силы контролируют всю территорию области.