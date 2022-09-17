В центре Херсона раздались звуки стрельбы из автоматического оружия
Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили представители оперативных служб.
«Вести Крым» со ссылкой на корреспондента передает, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция, задействована тяжелая военная техника. По данным журналиста, российские силовики уничтожают «боевиков, засевших в нежилом здании».
РБК обратился за комментарием в военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области.
Ранее российские госагентства писали, что в городе прогремело несколько взрывов, сработали системы противовоздушной обороны. «РИА Новости» писало о пяти взрывах.
16 сентября военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации. По словам корреспондента «РИА Новости», рядом с постройкой упало не менее пяти ракет HIMARS, в результате погиб водитель и пострадала чиновница.
Херсонская область с марта находится под контролем российских войск. В конце августа пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила о начале наступления ВСУ, в том числе в Херсонской области. Минобороны России подтверждало попытки наступления украинских военных на юге страны, но утверждало, что атаки были отбиты, а Киев понес «значительные потери».
15 сентября глава ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина стягивает силы к селу Киселевка на автодороге между Николаевом и Херсоном. Он подчеркнул, что область «как была на своих рубежах, так и остается». Спустя два дня он вновь заверил, что российские силы полностью контролируют регион.