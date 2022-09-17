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Военная операция на Украине ,  
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В центре Херсона раздались звуки стрельбы из автоматического оружия

По данным «Вести Крым», российские силовики проводят в районе железнодорожного вокзала контртеррористическую операцию. Ранее госагентства писали о нескольких взрывах в городе

Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили представители оперативных служб.

«Вести Крым» со ссылкой на корреспондента передает, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция, задействована тяжелая военная техника. По данным журналиста, российские силовики уничтожают «боевиков, засевших в нежилом здании».

РБК обратился за комментарием в военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области.

Ранее российские госагентства писали, что в городе прогремело несколько взрывов, сработали системы противовоздушной обороны. «РИА Новости» писало о пяти взрывах.

16 сентября военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации. По словам корреспондента «РИА Новости», рядом с постройкой упало не менее пяти ракет HIMARS, в результате погиб водитель и пострадала чиновница.

В Херсоне произошло несколько взрывов
Политика
Фото:Минобороны РФ

Херсонская область с марта находится под контролем российских войск. В конце августа пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила о начале наступления ВСУ, в том числе в Херсонской области. Минобороны России подтверждало попытки наступления украинских военных на юге страны, но утверждало, что атаки были отбиты, а Киев понес «значительные потери».

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15 сентября глава ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина стягивает силы к селу Киселевка на автодороге между Николаевом и Херсоном. Он подчеркнул, что область «как была на своих рубежах, так и остается». Спустя два дня он вновь заверил, что российские силы полностью контролируют регион.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсон стрельба
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