В херсонском вузе отменили занятия из-за обстрелов ВСУ

В Херсонском государственном университете (ХГУ) на три дня приостановили занятия из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале учебного заведения.

«В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно», — говорится в сообщении.

Студентам предоставят индивидуальные задания для самоподготовки, добавили в вузе.

12 сентября на ректора ХГУ, Татьяну Томилину, было совершено покушение. В подъезде дома, где она живет, сработало самодельное взрывное устройство.

Сначала в администрации региона сообщали, что ректор отделалась легкими травмами и ее госпитализировали. Позднее в минздраве области уточнили, что Томилина получила ранения средней степени тяжести. На следующий день стало известно, что ректора направят «на высокотехнологичное лечение» в Россию. Томилина возглавила вуз этим летом.

16 сентября по зданию администрации Херсона был нанесен удар американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным властей, пострадали 13 человек, из них трое поступили в больницы в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Также сообщалось об одном погибшем. Днем позже в городе снова были слышны взрывы.