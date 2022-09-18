В херсонском вузе отменили занятия из-за обстрелов ВСУ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Стремоусов заявил о попытках покушения на него Политика, 00:54
Указ о переименовании столицы Казахстана обратно в Астану вступил в силу Общество, 00:54
Евросоюз не исключил санкции против российской платежной системы «Мир» Политика, 00:50
Баку обвинил Пелоси в предвзятости после ее заявления в поддержку Еревана Политика, 00:29
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Блинкен призвал Алиева соблюдать перемирие с Арменией Политика, 00:20
Выходцы из McKinsey описали сценарий для ЕС без российского газа Экономика, 00:01
Воспитанник Галицкого против Захаряна. Кто больше всего подорожал в РПЛ Спорт, 00:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Российские магазины запаслись PlayStation 5 в отсутствие поставок от Sony Технологии и медиа, 00:00
Генерал США в отставке заявил о превращении США в сторону конфликта Политика, 18 сен, 23:42
В Иране начались протесты после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба Политика, 18 сен, 23:42
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 18 сен, 23:38
В херсонском вузе отменили занятия из-за обстрелов ВСУ Политика, 18 сен, 23:28
Сборная Испании выиграла Евробаскет Спорт, 18 сен, 23:21
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В херсонском вузе отменили занятия из-за обстрелов ВСУ

В Херсонском государственном университете (ХГУ) на три дня приостановили занятия из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале учебного заведения.

«В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно», — говорится в сообщении.

Студентам предоставят индивидуальные задания для самоподготовки, добавили в вузе.

12 сентября на ректора ХГУ, Татьяну Томилину, было совершено покушение. В подъезде дома, где она живет, сработало самодельное взрывное устройство.

Сначала в администрации региона сообщали, что ректор отделалась легкими травмами и ее госпитализировали. Позднее в минздраве области уточнили, что Томилина получила ранения средней степени тяжести. На следующий день стало известно, что ректора направят «на высокотехнологичное лечение» в Россию. Томилина возглавила вуз этим летом.

Первые кадры с места удара по центру Херсона. Видео
Политика

16 сентября по зданию администрации Херсона был нанесен удар американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным властей, пострадали 13 человек, из них трое поступили в больницы в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Также сообщалось об одном погибшем. Днем позже в городе снова были слышны взрывы. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения
Статьи
Теги
Херсон Херсонская область Университет обстрелы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Херсоне прогремело несколько взрывов
Политика
В Херсоне сообщили о бое с «неустановленной группой лиц»
Политика
В центре Херсона началась перестрелка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter