Херсонская область присоединит часть Николаевской для упрощения соцвыплат

Херсонская область находится под контролем сил России с начала марта. Пророссийские власти области намерены присоединить к региону подконтрольные поселения в Николаевской области для упрощения соцвыплат

Патруль на дороге в районе Снегиревки Николаевской области. (Фото: РИА Новости)

Населенные пункты Николаевской области, находящиеся под контролем российских войск, присоединят к Херсонской области для упрощения социальных выплат. Об этом журналистам сообщила заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передает ТАСС.

«Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь», — заявила она.

По ее словам, в некоторых подконтрольных населенных пунктах Николаевской области уже начала работать российская мобильная связь. В качестве примера Губарева привела село Снегиревка в 50 км от Херсона. «Снегиревка сейчас на обследовании, какое там качество связи есть. Наши бригады постоянно ездят, замеряют качество связи», — добавила Губарева.

Россия установила контроль над Херсонской областью в начале марте. Тогда же в регионе были сформированы органы военно-гражданской администрации (ВГА). Пророссийские власти Херсонской области неоднократно заявляли о планах войти в состав России. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов говорил, что регион планирует провести референдум о присоединении к России в сентябре. 6 августа Стремоусов также заявил, что Херсон фактически вышел из-под юрисдикции Киева.

Военно-гражданская администрация сформирована в Херсонской области при поддержке российских войск, власти Украины не признают ее легитимность.

Власти Украины считают утраченные территории оккупированными. В июле глава Минобороны страны Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал военным вернуть южные прибрежные территории под контроль Киева. 9 августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сообщения о контрнаступлении на Херсон были частью «информационно-психологических операций».