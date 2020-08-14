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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

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Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Делегация ЕС выразила протест Госдепу США во время видеоконференции, к нему не присоединились только три страны Евросоюза. Как пишет Welt, пока неизвестно, какие именно государства выступили против американских санкций.

Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, который назвал экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. В ЕС отметили, что «третьи страны» не должны использовать санкции против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — указали представители стран Евросоюза.

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Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

Представитель посольства США в Берлине пояснил Welt, что Штаты будут обязаны ответить на угрозу своей национальной безопасности, если Россия «попытается использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке», чтобы влиять на государства, зависящие от российских поставок газа.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода. Планируется, что по ним будет поставляться топливо в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Согласно последним данным, трубопровод закончен более чем на 90%.

В конце июля конгресс США одобрил санкции, которые направлены против владельцев любых судов, участвующих в строительстве трубопровода, и компаний, которые обеспечивают страховку задействованной в строительстве техники и ее техническое обслуживание.

Теги: санкции, США, Северный поток, ЕС
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