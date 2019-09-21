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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США
Тегеран объявил о маневрах вскоре после того, как президент США Трамп одобрил отправку американских военнослужащих на Ближний Восток. Такое решение Вашингтон принял после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Фото: Christophe Ena / Associated Press

Иран намерен провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. Об этом заявил начальник управления Генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Низами, передает агентство Fars.

По его словам, учения пройдут в международных водах: северной части Индийского океана и в Оманском заливе. Это будут первые трехсторонние учения Ирана, России и Китая, отметил Низами. Когда именно состоятся маневры, он не уточнил.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Как отмечает Bloomberg, заявление Низами было сделано менее чем через сутки после того, как США объявили об отправке военнослужащих на Ближний Восток. Это решение было принято после атаки дронов на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.

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США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты

Контингент не будет включать «тысячи человек», заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. По словам главы Минобороны США Марка Эспера, силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне.

Атака дронов на месторождения государственной нефтекомпании Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. Ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США обвинили в произошедшем власти Ирана. В Пентагоне утверждают, что нашли признаки причастности Тегерана к нападению. Позднее Минобороны Саудовской Аравии заявило, что для нападения использовались иранские беспилотники, а атака исходила не из Йемена.

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Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана

Тегеран направил Вашингтону ноту, в которой опроверг причастность к атаке, а также пообещал принять ответные меры на возможные действия США в отношении Ирана. Президент США Дональд Трамп поручил Минфину расширить санкции в отношении ближневосточной страны. 20 сентября Вашингтон ввел ограничения против Центробанка Ирана.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Иран, Китай, военные учения
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