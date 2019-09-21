Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США

Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США

Тегеран объявил о маневрах вскоре после того, как президент США Трамп одобрил отправку американских военнослужащих на Ближний Восток. Такое решение Вашингтон принял после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Фото: Christophe Ena / Associated Press

Иран намерен провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. Об этом заявил начальник управления Генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Низами, передает агентство Fars.

По его словам, учения пройдут в международных водах: северной части Индийского океана и в Оманском заливе. Это будут первые трехсторонние учения Ирана, России и Китая, отметил Низами. Когда именно состоятся маневры, он не уточнил.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Как отмечает Bloomberg, заявление Низами было сделано менее чем через сутки после того, как США объявили об отправке военнослужащих на Ближний Восток. Это решение было принято после атаки дронов на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.