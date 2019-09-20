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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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WSJ выяснила планы Пентагона по отправке новых военных на Ближний Восток
Американские военные рассматривают возможность отправить на Ближний Восток дополнительные комплексы ПВО Patriot, а также эскадрилью истребителей. Такие меры стали обсуждать после атаки дронов на Saudi Aramco
Фото: Sebastian Apel /AP

Пентагон рассматривает возможность отправить на Ближний Восток дополнительных батарей противоракетной обороны и эскадрильи истребителей в связи с атакой беспилотников на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники WSJ утверждают, что военные изучают возможность отправки на Ближний Восток дополнительных комплексов ПВО Patriot, которые можно быстро развернуть для защиты отдельных объектов, либо комплексов THAAD, способных перехватывать баллистические ракеты и покрывать большую территорию.

Кроме того, рассматриваемые меры предусматривают обязательство сохранить присутствие американского авианосца и других кораблей ВМС США на Ближнем Востоке, рассказали собеседники издания.

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Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов

По их словам, дополнительные силы должны показать решимость Вашингтона и укрепить оборону. В Центральном командовании Вооруженных сил США, контролирующем операции на Ближнем Востоке, запланировали несколько встреч с офицерами среднего звена.

Кроме того, в пятницу, 21 сентября, военные должны встретиться с президентом Дональдом Трампом и его советниками на нацбезопасности. Предполагается, что на встрече будут обсуждать ответные меры в связи с нападением на Saudi Aramco.

Фотогалерея 
Атаковавшие месторождения Саудовской Аравии дроны. Фоторепортаж

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы дронами и ракетами в ночь на 14 сентября. В результате добычу нефти в стране значительно сократили. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из джижения «Ансар-Аллах». Впоследствии Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и заявило, что атака велась не из Йемена, обвинив в нападении Иран. Тегеран отрицает свою причастность.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ближний Восток, Пентагон
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