WSJ выяснила планы Пентагона по отправке новых военных на Ближний Восток

WSJ выяснила планы Пентагона по отправке новых военных на Ближний Восток

Американские военные рассматривают возможность отправить на Ближний Восток дополнительные комплексы ПВО Patriot, а также эскадрилью истребителей. Такие меры стали обсуждать после атаки дронов на Saudi Aramco

Фото: Sebastian Apel /AP

Пентагон рассматривает возможность отправить на Ближний Восток дополнительных батарей противоракетной обороны и эскадрильи истребителей в связи с атакой беспилотников на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники WSJ утверждают, что военные изучают возможность отправки на Ближний Восток дополнительных комплексов ПВО Patriot, которые можно быстро развернуть для защиты отдельных объектов, либо комплексов THAAD, способных перехватывать баллистические ракеты и покрывать большую территорию.

Кроме того, рассматриваемые меры предусматривают обязательство сохранить присутствие американского авианосца и других кораблей ВМС США на Ближнем Востоке, рассказали собеседники издания.

По их словам, дополнительные силы должны показать решимость Вашингтона и укрепить оборону. В Центральном командовании Вооруженных сил США, контролирующем операции на Ближнем Востоке, запланировали несколько встреч с офицерами среднего звена.