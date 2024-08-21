Эксперты назвали вызовы, с которыми Молдавия сталкивается перед выборами

Власти Молдавии, чтобы обеспечить стабильность, должны наладить отношения с Приднестровьем и подключиться к энергосистеме ЕС. Подробнее о вызовах, с которыми Кишинев сталкивается перед выборами президента, — в материале РБК

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В преддверии президентских выборов Молдавия сталкивается с тремя основными вызовами: необходимостью защищать открытость и честность предстоящего голосования, ухудшением отношений с Гагаузией и Приднестровьем и возможными перебоями в поставках энергоносителей. Об этом говорится в докладе Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG), опубликованном 21 августа.

После начала полномасштабных боевых действий на Украине Молдавия совершила разворот к Западу, отмечают эксперты группы, и ужесточила политику в отношении двух регионов — непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Гагаузии — автономного территориального образования в составе самой Молдавии. По оценке ICG, с приближением выборов президента и референдума о членстве в ЕС в стране углубился раскол. «Россия вмешивается в избирательную кампанию и способствует разжиганию внутренних распрей в попытке подорвать стремление Молдовы войти в ЕС и дестабилизировать ее политику с целью вернуть былое влияние. Неспособность решить эти проблемы может иметь последствия для будущего Молдовы», — утверждают авторы.

Выборы президента пройдут в Молдавии 20 октября 2024 года. В этот же день состоится референдум о членстве страны в Евросоюзе. Молдавское законодательство запрещало совмещать национальные выборы с референдумом, но партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS), у которой большинство в парламенте (61 место из 101), провела отмену этого ограничения. Дату голосования депутаты утвердили в мае; тогда же они изменили вопрос, который будет в бюллетене: вместо «Вы за присоединение Молдовы в ЕС?» формулировка будет следующей: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы?» — и варианты ответа: «Да» и «Нет». Если большинство избирателей ответят положительно, то в преамбуле к Основному закону появится упоминание о европейской идентичности страны и необратимости ее европейского пути; также в Конституцию введут статью «Европейская интеграция», в которой будет говориться, что после присоединения к основополагающим договорам Евросоюза у этих документов будет приоритет перед национальным законодательством. В первой половине 2025 года в Молдавии также должны пройти выборы в парламент.

Вызов 1. Выборы и референдум в контексте отношений с Западом и Россией

Майя Санду стала президентом в 2020 году, а в 2021-м ее партия PAS получила большинство в парламенте. Санду и PAS выступают за сближение с Евросоюзом; вместе с тем, обращают внимание эксперты, в течение нескольких месяцев после избрания она встречалась с российскими посланниками и поддерживала тесные отношения с Москвой, а президент России Владимир Путин стал одним из первых лидеров, кто поздравил ее с победой.

Ситуация кардинально изменилась после серии энергетических кризисов и с началом полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года. «Сегодня правительство Санду стремится к вступлению в ЕС и подчеркнуто изображает Москву своим главным противником», — пишут эксперты. В принятой в 2023 году 24-страничной стратегии национальной безопасности республики Россия упоминается 32 раза. В документе говорится, что Москва и ее прокси в Молдавии «представляют наиболее опасный и постоянный источник угрозы, который, если с ним не бороться, может иметь серьезные последствия для государственности, демократии и процветания» республики. «Санду заявила, что решение назвать Россию главной угрозой для ее страны было принято после обсуждения с официальными лицами США, Великобритании и ЕС, которые подсказали, как защититься от внешнего давления», — отмечают аналитики ICG. И обращают внимание, что разделение на тех, кто поддерживает интеграцию в ЕС, и тех, кто «смотрит на Россию как на своего покровителя», сохраняется, но «приверженцев последнего лагеря сегодня все меньше».

Опрос Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI) за май—июнь 2024 года показал, что 71% молдаван считают отношения с Россией плохими или очень плохими. Параллельно 53% граждан считают ее самым важным экономическим партнером, а 50% — самым важным политическим; по этому показателю Россию опережают Румыния (69 и 65%) и Евросоюз (66 и 65%). 55% опрошенных ответили, что лучше всего безопасность Молдавии обеспечит зафиксированный в Конституции нейтральный статус, 13% — что с этим лучше справится Евросоюз, 10% — Россия,10% — НАТО.

По оценке экспертов, в 2022 году Москва рассчитывала, что, контролируя юго-западную Украину вплоть до Приднестровья, она сможет влиять на Кишинев с помощью военных рычагов. Но в 2024 году линия фронта проходит далеко от молдавской границы, так что эта стратегия отошла на второй план. Теперь Россия, предположили эксперты, «стремится протестировать, сколь глубоко страна может быть интегрирована в западные структуры, полагая, что ни ЕС, ни НАТО не примут разделенную Молдову».

Аналитики ссылаются на заявления российских представителей, которые обвиняют власти республики в преследовании русскоязычного населения. В частности, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обращение Приднестровья к Москве за дипломатической поддержкой в феврале 2024 года, обвинил официальный Кишинев в том, что тот «идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье» (цитата по «РИА Новости»). По оценке экспертов, параллели с Украиной — часть российской тактики влияния на Молдавию.

По данным опроса Public Opinion Barometer, опубликованного в сентябре 2023 года, 33,9% молдаван считают, что в конфликте России и Украины прав Киев, 25,1% — что Москва, 23,9% не назвали никого. Опубликованное в июле 2024 года исследование молдавского института IMAS показало: 55% опрошенных сказали, что боевые действия должны закончиться, а присоединенные Россией территории остаться за ней; 58% опрошенных не согласны с тем, что другие страны должны и дальше поставлять Украине оружие.

Одновременно аналитики предостерегают молдавские власти от «антидемократического и неконституционного преследования молдаван, симпатизирующих Москве». «Кишиневу придется действовать осторожно, чтобы не усугубить поляризацию страны, особенно в вопросе о новом курсе внешней политики», — подчеркивают они.

Вызов 2. Отношения с Приднестровьем и Гагаузией

«Укрепив связи с Западом и Украиной, приободренные молдавские чиновники взяли курс на ужесточение политического и экономического контроля над отделившимся Приднестровьем и автономной Гагаузией, что породило тревогу и недовольство среди населения», — говорится в докладе. И ПМР, и Гагаузия считаются пророссийскими регионами: в Приднестровье более чем у 90% населения есть российские паспорта, а Гагаузия высказывалась за интеграцию не в ЕС, а в курируемый Россией Таможенный союз.

После февраля 2022 года российские связи с ПМР ослабли: Украина закрыла свою границу с Приднестровьем, оно стало больше зависеть от торговых связей, осуществляемых через Молдавию, а экспорт в Россию с этой территории значительно сократился (по данным миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине, в 2023 году 69% экспорта региона пришлось на Евросоюз, а в Россию ушло всего 13% продукции). «В прошлом году регион согласился разрешить транзит украинских товаров через свою территорию, даже когда российские ракетные удары пытались помешать экспорту зерна из Киева», — отмечает ICG.

В этом контексте Кишинев «попытался ужесточить политический и экономический контроль над регионом». В 2023 году молдавский парламент внес поправки в Уголовный кодекс (в СМИ они получили название «закон о сепаратизме»), согласно которым сепаратизм, а именно сепаратистским в Кишиневе считают режим в Приднестровье, будет наказываться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, с 1 января 2024 года Молдавия отменила льготы на импорт и экспорт товаров из Приднестровья и ввела для них таможенные пошлины. Из-за этого власти ПМР обвинили Кишинев в «беспрецедентном экономическом давлении» и, созвав впервые за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, обратились к России с просьбой предпринять «дипломатические меры по защите» Тирасполя.

Тогда звучали предположения, что ПМР попросит принять ее в состав России. Этого не произошло. Но даже если бы такое обращение поступило, отреагировать бы Россия на него не смогла, заявили в Госдуме. «Понятно, что если бы мы стояли сейчас на границе с Приднестровьем, это обращение имело бы практический смысл, но в создавшейся сегодня ситуации, если оно было бы сделано, то могло иметь провокационный вид, в смысле повода для врагов Приднестровья, прежде всего режима Санду в Молдове, западников и самой Украины оказать еще большее давление, чем то, которое уже оказывается на Приднестровье. Усилить блокаду, а может быть, даже попробовать перейти к каким-то диверсионным и силовым акциям», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, призвав проявить осторожность в формулировках, когда речь заходит о военной помощи (цитата по «РИА Новости»).

Аналитики отмечают, что Кишинев может не опасаться ответных мер со стороны Москвы, но, выбрав кнут и не предложив пряник или диалог, молдавские власти рискуют вызвать обратную реакцию в ПМР и усилить сопротивление сближению с Молдавией.

С Гагаузией отношения Кишинева обострились после того, как новым главой автономии стала Евгения Гуцул, кандидат от упраздненной в республике партии «Шор», основанной бизнесменом Иланом Шором, который сейчас находится в России. Это движение власти обвиняют в дестабилизации ситуации в стране. Аналитики обращают внимание на меры в отношении региона: в 2023 году парламент Молдавии потребовал от властей автономии, чтобы они компенсировали местным предпринимателям налоговые льготы из регионального бюджета, а не из республиканского; параллельно продолжается уголовное преследование Гуцул и ее сторонников. На этом фоне Гуцул активизировала контакты с российскими властями: в те дни, когда ПМР обращалась к России за помощью, Гуцул приехала в Сочи, где встретилась с Владимиром Путиным.

Эксперты ICG считают, что конфликт на Украине дает Кишиневу возможность сблизиться с оппозиционными регионами. «Часть проблемы заключается в преодолении политической инерции. Правящая партия Молдовы, несомненно, ощущает возобновление давно замороженного диалога о реинтеграции с Приднестровьем как бремя, которое ей сейчас не нужно», — отмечают они. И отмечают, что сближение в интересах Молдавии, ведь от него зависят перспективы ее членства в ЕС.

«Работа в формате диалога и поиска компромиссов с Тирасполем и Комратом на протяжении более чем 30 лет обеспечивала мир в Республике Молдова и на берегах Днестра. Нынешний переход PAS и президента Санду к конфронтационной риторике деструктивен по отношению к наследию этих 30 лет, — сказал РБК глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. — При этом параллельно с такой риторикой мы наблюдаем фактическое взаимовыгодное экономическое сотрудничество между Кишиневом и Приднестровьем». В отношении Гагаузии такого нет, отметил он. «В Кишиневе считают, что таким образом они нейтрализуют угрозу дестабилизации страны», — пояснил Манастырлы.

Вызов 3. Проблемы с энергией

Эксперты ICG ссылаются на два кризиса в отношениях России и Молдавии из-за поставок газа. Первый случился осенью 2021 года, когда из-за разногласий о цене республика и «Газпром» не смогли заключить новый контракт. На этом фоне молдавские власти ввели режим чрезвычайного положения, а российская компания потребовала от них выплатить более $700 млн задолженности. В итоге стороны пришли к компромиссу и заключили новый контракт еще на пять лет.

Второй кризис произошел осенью 2022 года. Тогда «Газпром» сократил суточный объем поставок на 30%, объяснив это техническими проблемами с транзитом топлива через Украину. Это коснулось и Приднестровья: расположенная там Кучурганская электростанция, которая принадлежит российской компании «Интер РАО», приостановила экспорт электроэнергии на контролируемую Кишиневом территорию. Это привело к энергетическому кризису, который спровоцировал рост инфляции и цен на энергоносители. В декабре 2022 года Молдавия заявила об отказе закупать топливо у «Газпрома».

В 2024 году министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что при выгодной цене Кишинев может снова начать закупать российский газ. По его словам, республика не делала этого в 2023 году, поскольку на бирже это было выгоднее. «Мы придерживаемся прагматичного подхода: если цена будет лучше, тогда можем закупить у «Газпрома». Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать «Газпрому»?» — пояснил Парликов в феврале (цитата по «Интерфаксу»).

Хотя Молдавия больше не закупает газ у Москвы, она по-прежнему зависит от электростанции в Приднестровье, откуда поступает четыре пятых необходимой ей электроэнергии. А станция эта работает на газе, который поступает из России по украинскому транзиту. Сейчас идет работа над тем, чтобы построить новые линии электропередачи, которые соединят Молдавию с Румынией, но это произойдет не скоро. Между тем Киев заявил, что не будет продлевать транзитный контракт с «Газпромом», который истекает 31 декабря 2024 года.

«Неспособность сохранить поставки российского газа может спровоцировать энергетический кризис, который превзойдет по масштабам кризис 2022 года. Он вызовет резкий скачок цен, отключение электричества в Молдове, а также крах экономики Приднестровья», — отмечают эксперты. Поэтому, заключают они, в долгосрочной перспективе Кишинев должен работать над тем, чтобы подключиться к энергосистеме Евросоюза.