 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Башкан Гагаузии пообещала отправить Санду «на свалку истории»

Башкан Гагаузии Гуцул: оппозиция отправит президента Молдавии на свалку истории
Сюжет
ПМЭФ-2024

Оппозиция Молдавии после президентских выборов 20 октября сможет отправить президента страны Майю Санду «на свалку истории», заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я уверена, что совсем скоро, а именно после 20 октября, мы не будем переживать о том, что нам придется испытывать какие-то очередные нападки от Майи Санду. Потому что мы целенаправленно идем к победе», — сказала она, подчеркнув, что уверена в победе оппозиции.

«Надеюсь, что уже с 20 октября этих опасений у нас не останется, и мы сможем отправить, как говорится, на свалку истории Майю Санду», — добавила Гуцул.

Башкан Гагаузии высказалась за федерализацию Молдавии
Политика
Евгения Гуцул

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября 2024 года. В этот же день власти республики намерены провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз.

Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она шла на выборы главы региона от партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Тем же летом власти Молдавии признали объединение неконституционным.

Вместе с Шором Гуцул создала предвыборный блок «Победа-Виктория»

Гуцул неоднократно критиковала деятельность президента Молдавии. Башкану в республике предъявлены два обвинения. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в «Шоре». Гуцул обвиняют в том, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Второе обвинение — координация Гуцул деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Гуцул не признает вину. Башкан полагает, что дела завели по указанию Санду.

Блок «Победа» также обвиняет молдавские власти в притеснениях. Шор, в частности, заявил в интервью телеканалу РБК, что более 40% из 2,6 тыс. участников съезда блока, который должен пройти 9 июня в Москве, отказываются выпускать из страны.

Теги
Молдавия Майя Санду Евгения Гуцул выборы президента оппозиция
Материалы по теме
Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии
Политика
Башкан Гагаузии высказалась за федерализацию Молдавии
Политика
В Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов из-за связей с оппозицией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Башкан Гагаузии пообещала отправить Санду «на свалку истории» Политика, 05:11
В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы Политика, 04:38
Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины» Политика, 04:31
Три человека погибли в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье Общество, 04:23
Semafor узнал о планах США ужесточить стратегию по ядерному оружию Политика, 04:05
Две страны отказались от участия в швейцарском саммите по Украине Политика, 03:53
Захарова заявила о системной дискриминации россиян в странах ЕС Политика, 03:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число пострадавших при взрыве на заправке в Армении выросло до семи Общество, 02:54
Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского Политика, 02:35
Воробьев рассказал об одном из вариантов будущего «Крокус Сити Холла» Бизнес, 02:19
Президент Аргентины отменил участие в саммите по Украине Политика, 02:17
Белый дом ответил на данные о визите российских кораблей на Кубу Политика, 01:57
Польша потребовала выдать ударившего пограничника ножом мигранта Политика, 01:27
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 01:25