Оппозиция Молдавии после президентских выборов 20 октября сможет отправить президента страны Майю Санду «на свалку истории», заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я уверена, что совсем скоро, а именно после 20 октября, мы не будем переживать о том, что нам придется испытывать какие-то очередные нападки от Майи Санду. Потому что мы целенаправленно идем к победе», — сказала она, подчеркнув, что уверена в победе оппозиции.

«Надеюсь, что уже с 20 октября этих опасений у нас не останется, и мы сможем отправить, как говорится, на свалку истории Майю Санду», — добавила Гуцул.

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября 2024 года. В этот же день власти республики намерены провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз. Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она шла на выборы главы региона от партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Тем же летом власти Молдавии признали объединение неконституционным. Вместе с Шором Гуцул создала предвыборный блок «Победа-Виктория»

Гуцул неоднократно критиковала деятельность президента Молдавии. Башкану в республике предъявлены два обвинения. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в «Шоре». Гуцул обвиняют в том, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Второе обвинение — координация Гуцул деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Гуцул не признает вину. Башкан полагает, что дела завели по указанию Санду.

Блок «Победа» также обвиняет молдавские власти в притеснениях. Шор, в частности, заявил в интервью телеканалу РБК, что более 40% из 2,6 тыс. участников съезда блока, который должен пройти 9 июня в Москве, отказываются выпускать из страны.