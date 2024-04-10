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Политика ,  
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Гуцул раскрыла, в каком случае Гагаузия обратится к России

Гуцул: Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска в регион

Если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск, то власти региона будут обращаться за помощью в том числе к России, заявила башкан (губернатор) автономного территориального образования Евгения Гуцул «РИА Новости».

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала Гуцул.

Она также пообещала принять меры в случае объединения Молдавии и Румынии.

Премьер Румынии назвал варианты объединения с Молдавией
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Марсель Чолаку

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сказал, что объединение двух стран может произойти внутри ЕС или вне его, но для этого нужно желание молдавских граждан.

Гуцул в ответ на это заявила, что при любых начинаниях по объединению Молдавии с Румынией Гагаузия немедленно начнет отделение от страны и вернется к независимой Гагаузской республике (непризнанное государство существовало в 1990–1995 годах).

Гуцул также не исключила, что Молдавия может пойти на ввод войск и роспуск Гагаузской автономии в случае объявления ею независимости. 

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Теги
Гагаузия Молдавия Евгения Гуцул
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