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Военная операция на Украине ,  
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Украина не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Минэнерго Украины: мы не будем заключать дополнительные соглашения с «Газпромом»
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Военная операция на Украине
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Власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире телемарафона. Его слова приводит издание «Зеркало недели».

«Могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или продлевать действие этого соглашения», — сказал Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.

«Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает полный отказ от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ, к 2027 году», — уточнил министр.

Контракт «Газпрома» и украинской энергетической компании «Нафтогаз» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через Украину истекает в конце 2024 года. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В октябре 2023 года «Нафтогаз» отказался продлевать контракт с Россией после 2024 года. В частности, министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран.

В марте 2024 года Галущенко отметил, что европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России.

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Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов, напротив, не исключил продление транзита российского газа через Украину. По его мнению, европейские страны заинтересованы в продлении договора, поэтому «будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит» через украинскую территорию.

Теги
Украина Газпром Минэнерго российский газ
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