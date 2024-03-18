Украина не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Минэнерго Украины: мы не будем заключать дополнительные соглашения с «Газпромом»

Власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире телемарафона. Его слова приводит издание «Зеркало недели».

«Могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или продлевать действие этого соглашения», — сказал Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.

«Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает полный отказ от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ, к 2027 году», — уточнил министр.

Контракт «Газпрома» и украинской энергетической компании «Нафтогаз» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через Украину истекает в конце 2024 года. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В октябре 2023 года «Нафтогаз» отказался продлевать контракт с Россией после 2024 года. В частности, министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран.

В марте 2024 года Галущенко отметил, что европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов, напротив, не исключил продление транзита российского газа через Украину. По его мнению, европейские страны заинтересованы в продлении договора, поэтому «будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит» через украинскую территорию.