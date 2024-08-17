NBC узнал, как долго Украина готовила операцию в Курской области

NBC News: Украина более года готовила свою операцию в Курской области

Киев больше года готовился к проведению операции, подобной нападению на Курскую область, выяснил NBC News. По словам источника телеканала, целью операции было «отвлечение внимания» России от других участков фронта

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинское командование больше года обсуждало операцию, подобную наступлению ВСУ в Курской области, сообщил NBC News высокопоставленный источник на Украине.

Он не уточнил, был ли план наступления под Курском изначальным, или у командования было несколько вариантов для задействования резервов. Главной целью нынешней операции, по словам источника, является «отвлечение внимания» России от других участков фронта, особенно на торецком и покровском направлениях.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил NBC News, что украинские силы планируют уничтожать военную инфраструктуру и не намерены оккупировать российскую территорию, в том числе захватывать Курскую АЭС.

О том, что главная цель ВСУ — захват Курской АЭС, — ранее заявил говорил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Вместе с тем генерал отмечал, что противник бросил в это наступление все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить».

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

В ВСУ после начала операции под Курском также заявили об ухудшении ситуации в Донбассе. Спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач отметил, что ситуация на покровском участке фронта ухудшилась: стало меньше боеприпасов и усилилось давление со стороны армии России.

О том, что многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области и не понимают, зачем она была начата, когда «в Донецкой области огромные проблемы», говорил и замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники среди военных ВСУ. «Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им припасы?» — рассказал он.