Economist узнал, почему ВСУ скрыли операцию в Курской области от Запада

Главком ВСУ Сырский держал в тайне планы атаки на российскую территорию, в них не посвящали и союзников Киева, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», пишет Economist. Путин обещал ответ на действия ВСУ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был «на грани увольнения» перед операцией украинских сил в Курской области, сообщает The Economist. Издание до этого писало, что от успеха этой операции «вполне может зависеть» карьера Сырского, поскольку может возникнуть вопрос, «разумно ли было выделять так много войск, <...> когда критически важные линии фронта тонки».

Источник, близкий к генералу, утверждает, что тот держал планы атаки на российскую территорию в секрете и делился ими «только с узким кругом генералов и сотрудников службы безопасности», а с украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждал их «один на один». Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) было подключено на позднем этапе.

По данным газеты, рассматривалось несколько планов операции, в частности атака в Брянской области, атака в Курской области или комбинация этих вариантов. По словам собеседника Economist, союзников Киева на Западе также намеренно «оставили в неведении». «Запад сорвал две предыдущие операции Сырского. Одна из них попала в руки русских, а в другом случае нам было приказано ее прекратить», — рассказал он.

6 августа украинские войска прорвали границу в Курской области, с тех пор там продолжаются бои. Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что украинские силы проникли на 12 км вглубь области, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где оставались около 2 тыс. человек. В приграничных районах Курской области объявили эвакуацию. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Минобороны России отчитывается о предотвращении попыток прорыва. По данным российского военного ведомства, к 18 августа украинская сторона потеряла более 3460 военных и 50 танков.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью операции ВСУ в Курской области усиление позиций на переговорах. Зеленский назвал одной из целей операции «создание буферной зоны».

Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку на Курскую область как «масштабную провокацию» и пообещал «достойный ответ». «Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал глава государства на совещании 12 августа.