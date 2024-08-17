Минфин Германии заявил о нехватке денег для Украины из-за экономии

Минфин ФРГ запретил выделять деньги на помощь Украине сверх установленной нормы, которая будет сокращаться на протяжении следующих четырех лет, выяснила FAZ. Эксперты отмечают, что новые заказы на оружие теперь невозможны

Кристиан Линднер (Фото: Thomas Koehler / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно нынешнему бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели на данный момент нет. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.

Причиной нехватки средств Линднер называет меры жесткой экономии со стороны Канцелярии федерального канцлера и министерства финансов. Военная техника, которая уже была одобрена, будет отправлена Киеву, но дополнительные запросы министерства обороны больше не должны быть утверждены по требованию канцлера Олафа Шольца, говорится в письме министра от 5 августа.

Линднер не ожидает резкого падения финансирования Украины, однако предлагает будущие транши делать не из немецкого бюджета, а из замороженных средств российского ЦБ. FAZ напоминает, что страны G7 ранее разрешили тратить на помощь Киеву доходы с замороженных российских активов. По мнению немецкого министра, эти средства «покроют значительную часть военных потребностей Украины».

По данным газеты, блокировка выделения средств из немецкого бюджета на новые закупки для Украины уже вступила в силу, что привело к «серьезному спору» в федеральном правительстве. На текущий год Германия запланировала военную помощь Украину на сумму около €8 млрд, на 2025 год — на 4 €млрд, на 2026-й — 3 €млрд, и по полмиллиарда на 2027 и 2028 годы. Источник FAZ в федеральном правительстве подчеркнул, что наступил тот момент, когда Германия больше не может давать Украине никаких обещаний: «Конец празднества. Горшок опустел».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что до 2028 года немецкие фирмы вряд ли получат заказы на новую помощь для Украины. «Вы просто представьте, что Германия хочет профинансировать боеприпасы, противовоздушную оборону или другие военные товары для Киева в долгосрочной перспективе — например, на €800 млн, которые должны были быть выплачены в 2027. Это уже будет невозможно, поскольку предел на 2027 год составит €500 миллионов. Таким образом, долгосрочные контракты больше не могут быть заключены вообще», — объяснил один из экспертов. FAZ также выяснила, что существующие заказы придется сократить примерно на €1 млрд.

Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. По данным на конец мая, в общей сложности ФРГ оказала Киеву военную поддержку почти на €28 млрд. Возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг 15 августа анонсировал передачу Киеву до конца года 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставка западных вооружений «еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима».