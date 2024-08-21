Медведев заявил, что у России был риск попасть в «переговорный капкан»

Россия до атаки ВСУ на Курскую область теоретически могла быть вовлечена в «ранние ненужные переговоры о мире» с неясными перспективами, но теперь такая возможность исключена, заявил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что после атаки ВСУ на Курскую область о переговорах не может быть речи «до полного разгрома врага».

По мнению Медведева, до этого для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан», то есть быть вовлеченной в «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», с неясными перспективами и последствиями.

Сейчас, написал зампред Совбеза, «все встало на свои места». «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена», — считает он.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского одной из целей начала боев в Курской области, которые идут с 6 августа, назвали усиление позиций Киева на переговорах. Российский президент Владимир Путин исключил диалог «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Его помощник Юрий Ушаков также заявил, что сейчас, с учетом «авантюры» в Курской области, Россия не намерена разговаривать.

В то же время Ушаков отметил, что озвученные в июне Путиным предложения для урегулирования военного конфликта не аннулированы. Они включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия.

По данным The Washington Post, в августе российская и украинская делегации собирались провести в Дохе секретные переговоры о прекращении атак на энергообъекты, но эти планы сорвала операция ВСУ в Курской области. МИД России в ответ заявил, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего».