 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил, что у России был риск попасть в «переговорный капкан»

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия до атаки ВСУ на Курскую область теоретически могла быть вовлечена в «ранние ненужные переговоры о мире» с неясными перспективами, но теперь такая возможность исключена, заявил Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что после атаки ВСУ на Курскую область о переговорах не может быть речи «до полного разгрома врага».

По мнению Медведева, до этого для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан», то есть быть вовлеченной в «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», с неясными перспективами и последствиями.

Сейчас, написал зампред Совбеза, «все встало на свои места». «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена», — считает он.

МИД ответил на данные о тайных переговорах с Украиной
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

В офисе президента Украины Владимира Зеленского одной из целей начала боев в Курской области, которые идут с 6 августа, назвали усиление позиций Киева на переговорах. Российский президент Владимир Путин исключил диалог «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Его помощник Юрий Ушаков также заявил, что сейчас, с учетом «авантюры» в Курской области, Россия не намерена разговаривать.

В то же время Ушаков отметил, что озвученные в июне Путиным предложения для урегулирования военного конфликта не аннулированы. Они включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия.

По данным The Washington Post, в августе российская и украинская делегации собирались провести в Дохе секретные переговоры о прекращении атак на энергообъекты, но эти планы сорвала операция ВСУ в Курской области. МИД России в ответ заявил, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего».

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев переговоры Украина ВСУ Курская область Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Лавров назвал слухами сообщения о переговорах России и Украины
Политика
Лукашенко рассказал, с чего могут начаться переговоры России и Украины
Политика
Лукашенко призвал закончить «драчку» и сесть за стол переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 20 авг, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 20 авг, 17:32
Полный гайд по налоговой реформе-2025: в чем состоят важнейшие новацииPro, 09:38
Медведев заявил, что у России был риск попасть в «переговорный капкан»Политика, 09:37
Во Владивостоке школьникам разрешили не ходить на занятия во время ВЭФОбщество, 09:25
Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитациюПолитика, 09:25
УЕФА изменил гимн Лиги чемпионовСпорт, 09:21
Росреестр зафиксировал три рекорда по сделкам с эскроу в МосквеНедвижимость, 09:17
Появилось видео отражения атаки дрона в ПодмосковьеОбщество, 09:16
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Обама сравнил с плохим сиквелом возможный новый президентский срок ТрампаПолитика, 09:10
В Москве 8 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне атаки дроновПолитика, 08:55
Регулятор против ИИ: почему в Великобритании проверяют инвестиции AmazonPro, 08:53
В Хабаровске уровень Амура превысил отметку неблагоприятного явленияОбщество, 08:39
Две ракеты и два дрона сбили над Курской областью за ночьПолитика, 08:27
Ученые связали прием препаратов для похудения с мыслями о суицидеОбщество, 08:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 08:25