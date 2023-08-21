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ЮАР пообещала не участвовать «в борьбе мировых держав»

Президент ЮАР Рамафоса пообещал не участвовать «в борьбе мировых держав»
БРИКС даже после принятия в свои ряды новых стран не будет носить антизападный характер, пообещал президент ЮАР
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / Reuters)

Государства делятся на конкурирующие лагеря, но расширенный БРИКС будет представлять собой только группу стран с разными политическими системами, которые разделяют «общее стремление к более сбалансированному мировому порядку», заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в преддверии саммита организации. Его заявление цитирует Financial Times.

«В то время как некоторые из наших недоброжелателей предпочитают открытую поддержку их политического и идеологического выбора, мы не будем втянуты в соревнование между мировыми державами», — пообещал Рамафоса.

Он отметил, что ЮАР сотрудничает со всеми «центрами силы», торгуя, инвестируя и используя их технологии.

Саммит БРИКС должен пройти в ЮАР 22–24 августа. Четверо из пяти лидеров блока будут присутствовать на мероприятии, а российский президент Владимир Путин — по видеосвязи.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест президента России. Судьи инкриминируют Владимиру Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Москва назвала решение МУС ничтожным, поскольку не признает его юрисдикцию. ЮАР ратифицировала основной документ МУС — Римский статут.

Более 40 государств выразили желание вступить в БРИКС, заявили в августе власти ЮАР, а 23 подали официальные заявки, среди которых Аргентина, Египет, Алжир, Эфиопия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сенегал. Тогда в МИД ЮАР указали, что «крайне неправильно» рассматривать потенциальное расширение БРИКС в качестве антизападного шага.

Financial Times предположила, что на Западе вероятное принятие в организацию Ирана, Белоруссии и Венесуэлы расценят как поддержку России. Источник издания среди китайских чиновников заявил, что «коллективный голос» БРИКС станет громче, если ВВП его членов сравняется с показателем «Большой семерки». По сведениям газеты, несколько стран на ближайшем саммите получат предложения присоединиться к организации.

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Власти Мексики усмотрели противоречие между сотрудничеством с США и вступлением в БРИКС. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал приоритетом развитие отношений в рамках торговых договоров, заключенных между США, Мексикой и Канадой. «Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим мы будем и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки», — пояснил он.

Противником расширения БРИКС стала Бразилия. Власти страны обеспокоены, что расширение сократит ее влияние и может «превратить блок во что-то другое», а организация потеряет своей авторитет. Она также не хочет портить отношения с Западом.
 

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