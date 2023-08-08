Мексика отказалась вступать в БРИКС из-за связей с США

Президент Мексики Обрадор: страна не будет вступать в БРИКС из-за связей с США

Мексика не собирается вступать в БРИКС, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на пресс-конференции.

«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим, мы будем и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки», — сказал Обрадор (цитата по La Prensa Latina).

Президент добавил, что приоритетом в политике его администрации является развитие торговых договоров, заключенных между США, Мексикой и Канадой. По его словам, в мае Мексика стала самым близким торговым партнером Соединенных Штатов.

The Washington Post писала, что импорт США из Мексики в 2023 году вырос примерно на $10 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мексика стала главным торговым партнером США, поскольку производители стали отдавать предпочтение региональным сетям поставок, а не глобальным: рост товарооборота с Мексикой идет параллельно с сокращением торговли с Китаем.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2011-м, после чего название объединения трансформировалось в БРИКС (BRICS). На группу БРИКС приходится более 40% населения мира и около 26% мировой экономики. В 1992 году Мексика, США и Канада организовали торговый блок, заключив Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). В 2018 году на его смену пришел обновленный договор USMCA — аббревиатура названий трех стран. В 2020 году новый договор был согласован тремя странами и ратифицирован.

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Бразилия является главным противником расширения БРИКС. При этом ЮАР поддерживает включение новых членов в альянс, хотя президент Республики Сирил Рамафоса заявил, что формула расширения требует «более тщательного изучения». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.

22–24 августа в ЮАР запланирован саммит глав государств БРИКС.