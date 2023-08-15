Представитель ЮАР назвал спекуляциями сообщения о скором расширении БРИКС

23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС, сообщил РБК шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. Информацию о том, что по итогам саммита в августе пять стран станут членами объединения, он назвал спекуляцией

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Более 40 стран заявили о своем желании вступить в БРИКС, 23 из них подали официальные заявки. Об этом в интервью РБК заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

«В числе тех, кто подал заявку официально, фигурируют страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — сказал Суклал.

В июне 2023 года индийское издание Business Standard, ссылаясь на свои источники, сообщило, что на саммите Йоханессбурге, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года, в БРИКС могут принять пять новых стран — Аргентину, Египет, Индонезию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Анил Суклал эту информацию опроверг. «Это спекуляции, — сказал он. — Еще должна быть проделана работа на уровне шерп и министров иностранных дел. Еще нет никакого решения. Это прерогатива глав государств».

Официально объединение БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) было сформировано в 2006 году, в 2009-м в Екатеринбурге прошел его первый саммит. В 2011 году к объединению подключилась Южная Африка, название трансформировалось в БРИКС. Поэтому дальнейшее присоединение новых стран можно будет назвать вторым расширением БРИКС. «Эта работа по второму расширению в процессе — министерства иностранных дел работают, чтобы предоставить главам государств соответствующие рекомендации перед саммитом», — сказал РБК Суклал.

Критерии отбора кандидатов пока не обнародуются. «Мы разработали руководящие принципы, стандарты, критерии и правила процедуры. Но это пока внутренние документы, — отметил шерпа ЮАР. — Сначала их должны одобрить главы государств, поэтому с моей стороны говорить об этом было бы преждевременно. Но у нас есть согласие на этот счет».

По оценке Суклала, за 15 лет существования БРИКС зарекомендовало себя как действенное объединение. Он выделил сотрудничество по трем направлениям: политика и безопасность; экономика и финансы; социальные вопросы и межчеловеческие контакты. В рамках этих направлений у объединения действует 20 министерских треков. «Наше торговое партнерство углубляется, и доля стран БРИКС в глобальном ВВП увеличивается — она даже больше, чем у G7. На финансовом направлении мы создали Новый банк развития (НБР), и он стал важным инструментом при оказании содействия в развитии всех стран БРИКС. НБР развивается, формирует свою повестку, и уже порядка дюжины стран направили заявку на участие в банке и находятся на рассмотрении», — отметил дипломат.

Страны БРИКС активно переходят на расчеты в национальных валютах, анализируют новые платежные системы и ищут новые методы оплаты за пределами уже существующих. «Это позитивные эпизоды, которые делают организацию более финансово независимой и привлекают к ней страны глобального Юга. Тот же переход к национальным валютам — многие южные страны сейчас говорят, что они хотят перейти к такому формату, нежели вести расчеты в одной-двух валютах глобального Севера», — пояснил Анил Суклал.

В качестве примера гуманитарного взаимодействия он привел сотрудничество между университетами, спортивные Игры БРИКС, кинофестиваль и программы обменов.

«И, наконец, на политическом направлении — гораздо эффективнее работать вместе, суммируя усилия, с тем, чтобы привнести глобальные изменения, которым так сопротивляются страны, доминирующие в политике, экономике и финансах. Они не хотят давать пространство новым участникам, даже несмотря на то, что у этих участников большие экономики, покупательская способность и доля в глобальном производстве», — подчеркнул шерпа ЮАР.

В июне МИД Франции заявил, что президент страны Эмманюэль Макрон заинтересован в диалоге с БРИКС. До этого французское издание L'Opinion сообщило, что в телефонном разговоре 3 июня с Сирилом Рамафосой Макрон спросил, может ли он посетить саммит БРИКС, чем застал своего коллегу врасплох. В Москве потенциальное участие французского президента назвали неуместным — эту позицию, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, передали ЮАР; при этом дипломат отметил, что определить круг приглашенных — «дело принимающей стороны». Месяц спустя стало известно, что приглашения на саммит в Париж ЮАР не направляла.

Отвечая на вопрос РБК о том, собирается ли БРИКС выстраивать диалог с западными странами в целом и Францией в частности, Анил Суклал отметил: организация открыта к разговору с любыми странами, глобальными и региональными организациями, «с теми, кто соотносит себя с нашими ценностями, принципами и с тем, что мы стремимся продвигать на международной арене». «До сих пор мы говорили со странами глобального Юга. Это впервые, когда страна с Севера обозначила свой интерес к сотрудничеству с БРИКС, — полагаю, лидеры обдумают, какая коммуникация была бы возможна», — сказал шерпа Южной Африки.