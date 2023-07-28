Bloomberg узнал, что Индия и Бразилия против быстрого расширения БРИКС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Совфед одобрил закон о запрете на выезд после вручения повестки Политика, 13:16
Доллар ослаб после очередного заседания ФРС: что ждет валюту к концу года Pro, 13:13
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 13:08
Приграничные регионы получили более 80% от плана федеральных трансфертов Экономика, 13:06
Мизулина предложила создавать группы по разъяснению резонансных законов Политика, 13:03
Экспорт продовольствия из России решили перевести в рубли Политика, 12:59
Генштаб подготовит директиву о не подлежащих призыву резервистах Политика, 12:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ разработал требования к банкам по защите операций с цифровым рублем Крипто, 12:54
Выставка оружия, концерт и парад: как прошел визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 12:54 
Договор с самозанятым: что проверить, чтобы его не признали трудовым Pro, 12:53
Рогов сообщил о захвате французского танка в Запорожье Политика, 12:51
Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру» Национальные проекты, 12:39
В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину Общество, 12:39
Что происходит с корпоративным IT-обучением Тренды, 12:36
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал, что Индия и Бразилия против быстрого расширения БРИКС

Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о быстром расширении БРИКС
Бразилия не хочет портить отношения с Западом, опасения которого растут на фоне информации о стремлении десятков стран вступить в альянс. В Индии же хотят видеть более четкие правила вступления в БРИКС, пишет агентство
Фото: РИА Новости / Getty Images
Фото: РИА Новости / Getty Images

Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС, чтобы усилить политическое влияние Пекина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, Дели и Бразилиа возразили Пекину в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту в Йоханнесбурге, где страны-участницы должны обсудить потенциальное расширение группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС хочет стать противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, желает видеть более строгие правила вступления в организацию.

Собеседники агентства отметили, что Индия и Бразилия хотят использовать саммит, чтобы обсудить возможное привлечение новых стран со статусом наблюдателей. ЮАР поддерживает обсуждение разных вариантов членства и не выступает против расширения, заявили два чиновника.

«Встреча лидеров БРИКС в 2022 году санкционировала расширение членства, добавление большего числа членов в БРИКС служит политическим консенсусом пяти стран», — говорится в ответе МИД Китая агентству Bloomberg.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2011-м, тем самым трансформировав в БРИКС (BRICS).

Читайте на РБК Pro
«Самое глупое решение Маска»: за что эксперты ругают ребрендинг Twitter
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»

В начале июня состоялась встреча министров иностранных дел стран БРИКС. На саммит также пригласили министров государств Глобального юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), которые проявляли повышенный интерес к вступлению в альянс.

По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, расширение БРИКС еще в процессе обсуждения, но 13 государств уже подали официальные заявки на вступление.

Среди стран, представители которых были на встрече в Кейптауне, — Аргентина, Бангладеш, Иран, Индонезия, Казахстан, Коморские Острова, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Всего, по словам шерпы ЮАР в БРИКС Анил Суклал, более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к вступлению. Помимо участников той встречи это Алжир, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция и Уругвай.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее говорил, что Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно». Российская сторона предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение.

Bloomberg 19 июля узнал, что Евросоюз попросил Аргентину отложить вступление в БРИКС, пока идет конфликт между Россией и Украиной, поэтому та временно не присоединится к союзу.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Индия Бразилия БРИКС Китай
Материалы по теме
Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций
Финансы
В ЮАР объяснили выбор формата участия Путина в саммите БРИКС
Политика
Bloomberg узнал о просьбе ЕС к Аргентине повременить с членством в БРИКС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter