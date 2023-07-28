Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о быстром расширении БРИКС

Bloomberg узнал, что Индия и Бразилия против быстрого расширения БРИКС

Бразилия не хочет портить отношения с Западом, опасения которого растут на фоне информации о стремлении десятков стран вступить в альянс. В Индии же хотят видеть более четкие правила вступления в БРИКС, пишет агентство

Фото: РИА Новости / Getty Images

Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС, чтобы усилить политическое влияние Пекина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, Дели и Бразилиа возразили Пекину в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту в Йоханнесбурге, где страны-участницы должны обсудить потенциальное расширение группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС хочет стать противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, желает видеть более строгие правила вступления в организацию.

Собеседники агентства отметили, что Индия и Бразилия хотят использовать саммит, чтобы обсудить возможное привлечение новых стран со статусом наблюдателей. ЮАР поддерживает обсуждение разных вариантов членства и не выступает против расширения, заявили два чиновника.

«Встреча лидеров БРИКС в 2022 году санкционировала расширение членства, добавление большего числа членов в БРИКС служит политическим консенсусом пяти стран», — говорится в ответе МИД Китая агентству Bloomberg.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2011-м, тем самым трансформировав в БРИКС (BRICS).

В начале июня состоялась встреча министров иностранных дел стран БРИКС. На саммит также пригласили министров государств Глобального юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), которые проявляли повышенный интерес к вступлению в альянс.

По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, расширение БРИКС еще в процессе обсуждения, но 13 государств уже подали официальные заявки на вступление.

Среди стран, представители которых были на встрече в Кейптауне, — Аргентина, Бангладеш, Иран, Индонезия, Казахстан, Коморские Острова, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Всего, по словам шерпы ЮАР в БРИКС Анил Суклал, более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к вступлению. Помимо участников той встречи это Алжир, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция и Уругвай.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее говорил, что Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно». Российская сторона предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение.

Bloomberg 19 июля узнал, что Евросоюз попросил Аргентину отложить вступление в БРИКС, пока идет конфликт между Россией и Украиной, поэтому та временно не присоединится к союзу.