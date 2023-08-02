Reuters узнал, что Бразилия стала основным противником расширения БРИКС

Бразилия обеспокоена тем, что утратит свое влияние в альянсе при вступлении в БРИКС Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии, и что их присоединение превратит неформальный клуб государств во что-то иное

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Бразилия остается главным противником стремительного расширения БРИКС. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три источника в бразильском правительстве.

Как отмечает агентство, Китай давно добивается расширения альянса, «стремясь увеличить свое политическое влияние» на фоне торговой напряженности с США. Россия также использует шанс заручиться поддержкой союзников из-за «дипломатической изоляции».

ЮАР поддерживает включение новых членов, хотя президент Республики Сирил Рамафоса заявил, что формула расширения требует «более тщательного изучения».

По словам источников, даже Индия, которая долгое время опасалась быстрого расширения БРИКС, возможно, уже согласилась с этой идеей. «У Индии есть сомнения по поводу расширения... Если это должно произойти, то это должно произойти на основе консенсуса», — заявил агентству чиновник.

При этом правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение альянса должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующие роли за пятью постоянными членами, сообщили Reuters источники в стране.

Бразилия обеспокоена тем, что БРИКС может потерять авторитет, если в нее вступят другие страны — о своей заинтересованности заявило около 30 стран, часть из них уже официально подала заявки. «Расширение может превратить блок во что-то другое», — сказал бразильский чиновник.

«Бразилии в какой-то момент придется уступить, потому что мы реалисты и не в нашей природе что-то блокировать. Но это не принесет нам ничего хорошего», — добавил источник. Он отметил, что присоединение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии изменило бы характер группы и усложнило бы сохранение влияния таким странам, как Бразилия.

Один из бразильских чиновников допустил, что новые страны могли бы стать странами — партнерами альянса, которые могут участвовать в саммитах, но не имеют статуса полноправных членов.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Бразилия выступает против быстрого расширения БРИКС, так как не хочет портить отношения с Западом, опасения которого растут на фоне информации о стремлении десятков стран вступить в альянс. В Индии же хотят видеть более четкие правила вступления в БРИКС, писало агентство.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2011-м, тем самым трансформировав в БРИКС (BRICS). На группу БРИКС приходится более 40% населения мира и около 26% мировой экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в вопросе расширения БРИКС существуют определенные нюансы среди членов. «Все эти нюансы, конечно же, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал он.

В начале июня состоялась встреча глав МИД стран — участниц БРИКС. На саммит также пригласили министров государств Глобального юга: Аргентины, Бангладеш, Ирана, Индонезии, Казахстана, Коморских Островов, Кубы, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, 13 государств уже подали официальные заявки на вступление. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал рассказал, что более 20 стран на формальном и неформальном уровнях заявили об интересе ко вступлению.

Помимо участников той встречи это Алжир, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция и Уругвай.