Siemens Energy удалила твит про «одинокую» турбину для «Северного потока»
Немецкая компания Siemens Energy удалила свой пост в Twitter, в котором предлагала создать плейлист для «одинокой» турбины газопровода «Северный поток» в Spotify, назвав его неуместным.
«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал противоречивую дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это никогда не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее, 19 августа, Siemens Energy опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором напомнила, что турбина для «Северного потока» «все еще не там, где должна быть», отметив, что «она стоит в одиночестве на нашей площадке в городе Мюльхайме-на-Руре».
После этого компания предложила «сделать бедняге одолжение» и создать плейлист в Spotify. В качестве первой песни компания предложила добавить композицию The Police «So Lonely» («Так одиноко»).
В комментариях пользователи Twitter начали предлагать свои варианты песен, в том числе Sabaton «The Final Solution» («Окончательное решение»), The Clash «Should I Stay Or Should I Go» («Мне остаться или уйти»), Bob Marley & The Wailers «Waiting In Vain» («Напрасно ожидая»).
«Газпром», в свою очередь, ответил на твит компании, посоветовав включить песню группы Judas Priest «Breaking the Law» («Нарушая закон»).
В июне «Газпром» сообщил о задержке ремонта газоперекачивающей турбины Siemens Energy, которая нужна для работы «Северного потока», и сократил поставки газа. Немецкая компания ремонтировала турбину на заводе в Монреале, но из-за санкций Канады не могла передать ее российской стороне.
Спустя месяц власти Канады разрешили вернуть ее «Газпрому», объяснив свое решение тем, что при отсутствии поставок природного газа «экономика Германии столкнется с серьезными трудностями, а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы».
Чтобы не нарушать санкции, Канада решила вначале передать агрегат Германии, после чего передать его «Газпрому».
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать турбину из Мюльхайма-на-Руре. «Она здесь. Она готова к работе. И, кстати, в том мире, в котором мы живем сегодня, транспортировать ее очень просто. Нужно просто сказать: «Пожалуйста, пришлите ее», — сказал он.
Тем не менее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сначала «Газпром» хочет получить документальное подтверждение отсутствия рисков для ремонта от ЕС и Великобритании.