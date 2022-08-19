«Газпром» предложил включить турбине Siemens песню Breaking the Law
В плейлист для находящейся в Германии турбины газопровода «Северный поток-1», который в шутку предложила составить Siemens Energy, стоит включить песню группы Judas Priest «Breaking the Law», говорится на странице «Газпрома» в Twitter.
Компания Siemens Energy опубликовала на своей странице фотографию турбины, отметив, что она находится на их предприятии в Мюльхайме-на-Руре, а не там, где должна находиться. В компании пошутили, что турбине должно быть одиноко и ей нужно составить плейлист в Spotify.
«Что следует включить? Начнем с песни «So Lonely» группы The Police... А вы что предлагаете?» — написали в Siemens.
В комментариях предложили включить в список песни Sabaton «The Final Solution» («Окончательное решение»), The Clash «Should I Stay Or Should I Go» («Мне остаться или уйти»), Bob Marley & The Wailers «Waiting In Vain» («Напрасно ожидая»).
К комментариям к посту присоединился аккаунт «Газпрома». «Почему бы вам не попробовать этот трек?» — написали они и оставил ссылку в Spotify на песню «Breaking the Law» («Нарушать правила») группы Judas Priest. Лирический герой песни устает от скучной монотонной жизни и решает нарушить закон.
В июне «Газпром» сообщил о задержке ремонта газоперекачивающего агрегата Siemens Energy, который нужен для работы «Северного потока», и сократил поставки газа. Немецкая компания ремонтировала турбину на заводе в Монреале, но из-за санкций Канады не могла передать ее российской корпорации.
Спустя месяц власти Канады разрешили вернуть агрегат «Газпрому». Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать турбину из Мюльхайма-на-Руре. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сначала «Газпром» хочет получить документальное подтверждение отсутствия рисков для ремонта от ЕС и Великобритании.