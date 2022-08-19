Польша за полгода снизила число выдаваемых россиянам виз в разы
За последние полгода Польша выдала россиянам в несколько раз меньше виз, чем годом ранее, со ссылкой на данные МИД республики сообщила газета Rzeczpospolita.
Как следует из статистики ведомства, с 24 февраля по 9 августа россияне получили 4513 виз, в том числе одну студенческую, 14 туристических, 813 рабочих и 659 гуманитарных.
За прошлый год Польша выдала россиянам 31 297 виз, в том числе 17 388 рабочих, почти тысячу учебных и 95 туристических.
Как пояснили в польском МИДе, снижение связано не только с решениями властей касательно посещения республики (в конце марта МВД Польши выпустило постановление, запрещающее россиянам въезд в исключительно туристических целях), но и со «значительным сокращением численности дипломатического и административно-технического персонала в польских консульских учреждения в России».
В апреле Россия выслала 45 польских дипломатов и работников посольства и генконсульств. Как сообщил RMF, после их отъезда в польской дипмиссии остался всего десяток сотрудников.
Решение выслать польских дипломатов стало ответом на высылку такого же числа российских. Польша объявила 45 российских дипломатов персонами нон грата в марте. Варшава считает, что под дипломатическим прикрытием они занимались шпионажем.
На прошлой неделе замглавы МИД Польши Петр Вавжик предположил, что Польша полностью прекратит выдавать визы россиянам, и выступил за принятие такого запрета на уровне Евросоюза. В ЕС уже начали обсуждать такую идею: ограничения предложили ввести несколько других его членов, в том числе страны Балтии. В Кремле предупредили, что в случае «эмоциональных решений» насчет Шенгена Россия даст ответ.