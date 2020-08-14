Фабрики, заводы и рынки присоединились к забастовкам в Белоруссии

Более десяти предприятий, среди которых Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова и Белорусская АЭС, вышли на митинги после президентских выборов. Сотрудники скандировали «позор!» и «уходи!»

Фото: TYT.BY

Сотрудники более десяти предприятий в Белоруссии устроили митинги после прошедших накануне акций протеста автопредприятий БелАЗ и МАЗ.

Белорусские СМИ публикуют видео, на которых работники заводов участвуют в шествиях. Так, на улицы вышли сотрудники Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова (МЭТЗ). На видео, опубликованном изданием Tut.by, видно, как сотрудники в форменной одежде скандируют: «Уходи!»

Кроме того, Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео, где показано, что сотрудники Белорусского металлургического завода в Жлобине устроили забастовку. Они собрались на территории предприятия и скандируют: «Позор!»

Помимо этого опубликованы фото и видео с акций протеста мебельной фабрики ЗОВ в Гродно, Белорусской АЭС, «Гроднопромстроя», филиала «Минских кабельных сетей», «ГродноАзота», Бакунинского авторынка в Гомеле, локомотивного депо «Лида» Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

На видео, снятом предположительно на Белорусской АЭС, которое опубликовал Nexta Live, в рамках акции колонна из 20 грузовых машин проехала по территории предприятия, непрерывно сигналя.