Фабрики, заводы и рынки присоединились к забастовкам в Белоруссии

Крое того, Tut.by опубликовал видео с собрания работников Минского тракторного завода. Выступающая женщина спросила у присутствующих, кто из них голосовал за действующего президента Александра Лукашенко, и никто не поднял руки. На аналогичный вопрос, но о голосовании за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, руки подняли подавляющее большинство участников митинга.
Помимо этого в Telegram-каналах появились призывы сотрудников некоторых предприятий к коллегам выйти на забастовки позже в пятницу. О таких сборах, в частности, объявили Минский метрополитен, Минский завод колесных тягачей, Минский моторный завод, Минский станкостроительный завод, Минский завод шестерен.
В приемной директора Минского завода шестерен РБК сообщили, что руководство на месте отсутствует, и предложили перезвонить позже. Заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам «Гроднопромстроя» Алексей Ревяко заявил РБК, что предприятие пока ничего не комментирует.
«Забастовка — это очень громко сказано, это выгодно для сил, которые хотят внести какой-то деструктив и дестабилизировать обстановку, — сообщила РБК начальник службы по информационной работе и связям с общественностью Минского моторного завода Ксения Пересторонина. — На самом деле предприятие работало и работает в абсолютно штатном режиме. Конечно, учитывая ситуацию в стране неоднозначную, у людей присутствует социальная напряженность, и они высказывают свои гражданские позиции, и конечно, хотят разговора». По ее словам, руководство предприятия «пошло по цехам» и позже состоится общая встреча сотрудников и руководителей.
Накануне сотрудники МЭТЗ и «ГродноАзота» уже выходили на митинги. Собрания устраивали также сотрудники нескольких предприятий, в том числе БелАЗа и МАЗа. В частности, работники БелАЗа требовали убрать из Жодино, где располагается завод, ОМОН, провести свободные и честные выборы, прекратить насилие над гражданами. Они также потребовали провести национальную забастовку. На встречу с сотрудниками завода приезжал председатель горисполкома Жодино Дмитрий Заблоцкий. Он, в частности, сказал, что ОМОН можно будет вывести из города, если силами ГУВД Жодино удастся обеспечить общественный порядок.
Протесты в Белоруссии начались после завершения президентских выборов и объявления официальных предварительных результатов. По предварительным данным ЦИК, победу одерживает Лукашенко с более чем 80% голосов. Тихановская не согласилась с такими итогами, после чего ее штаб представил результаты независимого подсчета, по которым кандидат набрала от 70 до 80% голосов.
В ходе протестов в Минске и других городах происходили столкновения с милицией. Многие участники протестов сообщали о жестких задержаниях и избиениях. ОМОН применял спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ.