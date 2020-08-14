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Фабрики, заводы и рынки присоединились к забастовкам в Белоруссии

Более десяти предприятий, среди которых Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова и Белорусская АЭС, вышли на митинги после президентских выборов. Сотрудники скандировали «позор!» и «уходи!»
Фото: TYT.BY
Фото: TYT.BY

Сотрудники более десяти предприятий в Белоруссии устроили митинги после прошедших накануне акций протеста автопредприятий БелАЗ и МАЗ.

Белорусские СМИ публикуют видео, на которых работники заводов участвуют в шествиях. Так, на улицы вышли сотрудники Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова (МЭТЗ). На видео, опубликованном изданием Tut.by, видно, как сотрудники в форменной одежде скандируют: «Уходи!»

Кроме того, Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео, где показано, что сотрудники Белорусского металлургического завода в Жлобине устроили забастовку. Они собрались на территории предприятия и скандируют: «Позор!»

Помимо этого опубликованы фото и видео с акций протеста мебельной фабрики ЗОВ в Гродно, Белорусской АЭС, «Гроднопромстроя», филиала «Минских кабельных сетей», «ГродноАзота», Бакунинского авторынка в Гомеле, локомотивного депо «Лида» Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

На видео, снятом предположительно на Белорусской АЭС, которое опубликовал Nexta Live, в рамках акции колонна из 20 грузовых машин проехала по территории предприятия, непрерывно сигналя.

Забастовки в Белоруссии. Что важно знать
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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Крое того, Tut.by опубликовал видео с собрания работников Минского тракторного завода. Выступающая женщина спросила у присутствующих, кто из них голосовал за действующего президента Александра Лукашенко, и никто не поднял руки. На аналогичный вопрос, но о голосовании за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, руки подняли подавляющее большинство участников митинга.

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Помимо этого в Telegram-каналах появились призывы сотрудников некоторых предприятий к коллегам выйти на забастовки позже в пятницу. О таких сборах, в частности, объявили Минский метрополитен, Минский завод колесных тягачей, Минский моторный завод, Минский станкостроительный завод, Минский завод шестерен.

В приемной директора Минского завода шестерен РБК сообщили, что руководство на месте отсутствует, и предложили перезвонить позже. Заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам «Гроднопромстроя» Алексей Ревяко заявил РБК, что предприятие пока ничего не комментирует.

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Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино принимают участие в забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов

«Забастовка — это очень громко сказано, это выгодно для сил, которые хотят внести какой-то деструктив и дестабилизировать обстановку, — сообщила РБК начальник службы по информационной работе и связям с общественностью Минского моторного завода Ксения Пересторонина. — На самом деле предприятие работало и работает в абсолютно штатном режиме. Конечно, учитывая ситуацию в стране неоднозначную, у людей присутствует социальная напряженность, и они высказывают свои гражданские позиции, и конечно, хотят разговора». По ее словам, руководство предприятия «пошло по цехам» и позже состоится общая встреча сотрудников и руководителей.

Накануне сотрудники МЭТЗ и «ГродноАзота» уже выходили на митинги. Собрания устраивали также сотрудники нескольких предприятий, в том числе БелАЗа и МАЗа. В частности, работники БелАЗа требовали убрать из Жодино, где располагается завод, ОМОН, провести свободные и честные выборы, прекратить насилие над гражданами. Они также потребовали провести национальную забастовку. На встречу с сотрудниками завода приезжал председатель горисполкома Жодино Дмитрий Заблоцкий. Он, в частности, сказал, что ОМОН можно будет вывести из города, если силами ГУВД Жодино удастся обеспечить общественный порядок.

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Фото: Misha Friedman / Getty Images

Протесты в Белоруссии начались после завершения президентских выборов и объявления официальных предварительных результатов. По предварительным данным ЦИК, победу одерживает Лукашенко с более чем 80% голосов. Тихановская не согласилась с такими итогами, после чего ее штаб представил результаты независимого подсчета, по которым кандидат набрала от 70 до 80% голосов.

В ходе протестов в Минске и других городах происходили столкновения с милицией. Многие участники протестов сообщали о жестких задержаниях и избиениях. ОМОН применял спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Авторы: Мария Лисицына, Екатерина Костина
Теги: Белоруссия, протесты, забастовки
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