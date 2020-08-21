Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

В Кремле не исключают того, что для России будет более выгодным достичь соглашения с оппозицией в Белоруссии, нежели, рискуя социальным взрывом в этой стране, вмешиваться в ее дела ради поддержки Лукашенко, сообщает Bloomberg

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg.

Источники, близкие к окружению президента России, сообщили агентству, что в Кремле не заинтересованы в том, чтобы поддерживать режим Лукашенко силовыми методами, в том числе прямым вводом войск. По словам собеседников Bloomberg, в Кремле полагают, что это может настроить против России рядовых белорусов и грозит конфликтом, который окажется более серьезным, чем на Украине.

Однако и попытки белорусской оппозиции — по примеру Украины — «качнуть страну» в сторону ЕС для Путина будут неприемлемы, заявил Bloomberg один из близких к окружению российского лидера источников. Другой собеседник агентства пояснил, что, хотя в Кремле нет уверенности в том, что крах режима Лукашенко будет так уж плох для России, о лидерах протеста там пока знают слишком мало.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил в разговоре с Bloomberg, что российские власти сумели наладить хорошие отношения с политиками, свергшими в 2018 году прокремлевского лидера Армении. «Сохранять статус-кво в отношениях с Белоруссией можно и без Лукашенко», — сказал Виноградов.