Мария Колесникова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Белоруссия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми внешними партнерами, том числе и с Россией. Об этом сообщила РБК соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

По ее словам, совет верит в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. При этом Колесникова отметила, что в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты, что явно показывает, что действующий президент Белоруссии не в состоянии справиться с этой задачей.

Она также подтвердила желание и готовность Белоруссии выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.

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