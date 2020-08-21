Байден согласился баллотироваться в президенты США от Демпартии

Джозеф Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.

«Для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США, — заявил он в ходе съезда партии, который проходит в видеоформате. — Настало время для нас всех объединиться».

«Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — цитирует Байдена USA Today. «Я буду союзником света, а не тьмы», — пообещал он.

Демократическая партия утвердила Байдена в качестве своего единственного кандидата на выборах главы государства накануне, 19 августа. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

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