Политика , 21 авг, 05:55
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Байден согласился баллотироваться в президенты США от Демпартии
Джозеф Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.
«Для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США, — заявил он в ходе съезда партии, который проходит в видеоформате. — Настало время для нас всех объединиться».
«Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — цитирует Байдена USA Today. «Я буду союзником света, а не тьмы», — пообещал он.
Демократическая партия утвердила Байдена в качестве своего единственного кандидата на выборах главы государства накануне, 19 августа. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.
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