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Опрос показал отставание Трампа от Байдена среди избирателей

Президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от Джозефа Байдена, который является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенные службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Согласно данным опроса, фаворитом президентской гонки по-прежнему остается Байден, который ранее представил кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента в том случае, если он одержит победу на выборах.

Так, за демократов выразили готовность проголосовать 50% респондентов. За Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса готовы проголосовать 46% опрошенных. При этом, большинство опрошенных (53%) заявили, что относятся к предстоящим президентским выборам «с огромным энтузиазмом», что является новым рекордом в опросах, проводимых по заказу CNN с 2003 года.

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В начале июня Байден опережал действующего хозяина Белого дома с результатом 55% против 41%. Как следует из опроса, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трамп отстает на 1 процентный пункт.

77-летний демократ Джозеф Байден является одним из кандидатов на пост президента США, которые пройдут 3 ноября 2020 года. 

В начале апреля стало известно, что Байден стал единственным кандидатом Демократической партии после выхода из гонки его соперника — сенатора от Вермонта Берни Сандерса. 

Трамп ранее говорил, что он считает Байдена «политическим слабаком», несмотря на его 40-летний опыт в политике.

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Кроме Трампа и Байдена о намерении участвовать в президентской гонке в США ранее заявляли член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис, сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, губернатор штата Вашингтон Джон Инсли, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-депутат Бето О’Рурк, мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро.

Теги: Дональд Трамп, Джозеф Байден, выборы президента США, опрос
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