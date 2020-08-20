Демократы утвердили Харрис кандидатом на пост вице-президента США

Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на должность вице-президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Соответствующее решение было объявлено на съезде партии, который прошел в виртуальном формате в городе Милуоки (штат Висконсин).

55-летняя Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Она намерена избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США от демократической партии Джозефом Байденом. Он является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Байден представил Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США 12 августа. Она является сенатором от Калифорнии и бывшим прокурором этого штата.

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов с Ямайки и из Индии. Ее отец — ученый-экономист, профессор Дональд Харрис. Мать — исследователь в области медицины Шьямала Гопалан. Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете (округ Колумбия), а затем получила диплом юриста. Она замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, пара воспитывает двоих приемных детей.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны.

В частности, Трамп говорил, что Харрис «очень слабо» выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. Помимо этого, американский президент утверждал, что Харрис была «очень неуважительна» к Джо Байдену.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.