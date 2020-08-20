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Обама возложил вину на Трампа за смерть 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделает на съезде Демократической партии.

«Дональд Трамп не дорос до этой работы, потому что не смог. И последствия этой ошибки суровы. 170 тыс. американцев мертвы. Миллионы рабочих мест потеряны», — говорится в заявлении.

Материал дополняется.

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