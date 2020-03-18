Трамп обеспечил себе участие в новых президентских выборах

За три месяца до завершения праймериз Трамп обеспечил себе достаточную поддержку на съезде Республиканской партии

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп обеспечил себе участие в новых выборах, которые пройдут в ноябре. После победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе он обеспечил себе поддержку 1276 делегатов на съезде Республиканской партии, где и пройдет голосование по выдвижению единого кандидата, следует из подсчетов агентства Associated Press.

Всего в съезде примут участие 2550 делегатов. Для выдвижения президента необходимо простое большинство (то есть минимум 1276 человек).

В штабе Трампа этот успех объяснили всеобщей поддержкой действующего президента. «Республиканцы продемонстрировали, что готовы объединиться за его переизбрание», — заявил официальный представитель штаба Тим Мерто.

Агентство отмечает, что успеху Трампа способствовал тот факт, что у него фактически не было серьезных конкурентов. Участвовавший в кампании Республиканской партии бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд за два месяца заручился поддержкой всего одного делегата после кокусов в Айове. Для сравнения, в 2016 году Трамп сумел добиться необходимой поддержки лишь в мае.