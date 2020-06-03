Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

Бывший вице-президент США Джо Байден политически слаб, несмотря на свой 40-летний опыт в политике. Об этом заявил президент Дональд Трамп в Twitter.

«Сонный Джо в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он притворяется, что знает ответы, хотя даже даже не знает вопросов. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или головорезов, а Джо был политическим слабаком всю свою жизнь», — написал Трамп, завершив свой твит словами «Закон и порядок».

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.

Как сообщает USA Today, 1 июня на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр Байден выступил с резкой критикой действий президента в ответ на вспыхнувшие по всей стране протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.