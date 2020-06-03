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Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

Бывший вице-президент США Джо Байден политически слаб, несмотря на свой 40-летний опыт в политике. Об этом заявил президент Дональд Трамп в Twitter.

«Сонный Джо в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он притворяется, что знает ответы, хотя даже даже не знает вопросов. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или головорезов, а Джо был политическим слабаком всю свою жизнь», — написал Трамп, завершив свой твит словами «Закон и порядок».

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.

Протесты против действий полиции в США
Политика
Фото: Evan Vucci / AP

Как сообщает USA Today, 1 июня на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр Байден выступил с резкой критикой действий президента в ответ на вспыхнувшие по всей стране протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Байден призвал американский конгресс заняться реформой правоохранительных органов, чтобы не допускать полицейский расизм и произвол в будущем.

Трамп в Twitter раскритиковал мэров и губернаторов из Демократичейской партии, которые не могут справиться с беспорядками, и пообещал в случае их дальнейшего бездействия ввести войска.

Теги: Дональд Трамп, Джо Байден, США
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