СПЧ весной предупредил власти Иркутской области о будущих пожарах

Совет по правам человека заявил, что в Иркутской области сложилась практика массового искажения сведений о лесных пожарах. В президентском совете утверждают, что еще весной предупреждали местные власти о будущих ЧП

Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) опубликовал рекомендации по результатам февральской поездки своих сотрудников в Иркутскую область. Власти региона искажают и скрывают сведения о лесных пожарах, причем не только в этом году, говорится в опубликованном на сайте совета документе.

Эксперты совета рекомендовали более тщательно заниматься восстановлением леса, отметили отсутствие ухода за молодняком и превращение санитарных рубок в коммерческие. РБК направил запрос по этому поводу правительству Иркутской области.

Эксперт СПЧ Григорий Куксин пояснил РБК, что рекомендации опубликованы только сейчас, поскольку документ проходил многочисленные проверки и согласовывался. Предварительное исследование ситуации СПЧ предоставили в том числе и региональным властям еще в начале марта, сообщил глава комиссии по экологическим права совета Сергей Цыпленков.

По словам Цыпленкова, еще в конце зимы существовали серьезные опасения, что летом в регионе могут произойти пожары и наводнения. Частично причина катастрофы — в недостаточном финансировании региональных работ по их предотвращению. «Пожар достигает определенного масштаба — и все, мы не в состоянии ничего сделать, — пояснил эксперт. — Несмотря на красивые отчеты и все действия во время последнего пожара, его площадь продолжала расти».

Цыпленков считает, что федеральным и региональным властям стоит «понять уроки этой катастрофы» и предусмотреть достаточное финансирование противопожарных мероприятий в бюджете. «Не эти 6 млрд руб., причем большая часть ушла в МЧС и Минобороны, а не региону и на авиаохрану, — сказал он. — И чтобы помощь поступала не разово, а на постоянной основе». Ранее стало известно, что правительство выделило 6 млрд руб. на тушение пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Минобороны и МЧС получили на покрытие расходов дополнительно более 1,78 млрд руб. и свыше 2,3 млрд руб. соответственно.