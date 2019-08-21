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Политика ,  
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СПЧ весной предупредил власти Иркутской области о будущих пожарах
Совет по правам человека заявил, что в Иркутской области сложилась практика массового искажения сведений о лесных пожарах. В президентском совете утверждают, что еще весной предупреждали местные власти о будущих ЧП
Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) опубликовал рекомендации по результатам февральской поездки своих сотрудников в Иркутскую область. Власти региона искажают и скрывают сведения о лесных пожарах, причем не только в этом году, говорится в опубликованном на сайте совета документе.

Эксперты совета рекомендовали более тщательно заниматься восстановлением леса, отметили отсутствие ухода за молодняком и превращение санитарных рубок в коммерческие. РБК направил запрос по этому поводу правительству Иркутской области.

Эксперт СПЧ Григорий Куксин пояснил РБК, что рекомендации опубликованы только сейчас, поскольку документ проходил многочисленные проверки и согласовывался. Предварительное исследование ситуации СПЧ предоставили в том числе и региональным властям еще в начале марта, сообщил глава комиссии по экологическим права совета Сергей Цыпленков.

По словам Цыпленкова, еще в конце зимы существовали серьезные опасения, что летом в регионе могут произойти пожары и наводнения. Частично причина катастрофы — в недостаточном финансировании региональных работ по их предотвращению. «Пожар достигает определенного масштаба — и все, мы не в состоянии ничего сделать, — пояснил эксперт. — Несмотря на красивые отчеты и все действия во время последнего пожара, его площадь продолжала расти».

Цыпленков считает, что федеральным и региональным властям стоит «понять уроки этой катастрофы» и предусмотреть достаточное финансирование противопожарных мероприятий в бюджете. «Не эти 6 млрд руб., причем большая часть ушла в МЧС и Минобороны, а не региону и на авиаохрану, — сказал он. — И чтобы помощь поступала не разово, а на постоянной основе». Ранее стало известно, что правительство выделило 6 млрд руб. на тушение пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Минобороны и МЧС получили на покрытие расходов дополнительно более 1,78 млрд руб. и свыше 2,3 млрд руб. соответственно.

Проблемы, связанные с недофинансированием, усугубляются «неадекватными решениями и действиями областного уровня», говорится в рекомендациях СПЧ. В частности, в Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях, и в конечном итоге — к развитию крупномасштабных катастроф.

Незаконная вырубка, отсутствие восстановления леса и нехватка финансирования — проблемы большинства регионов, хотя и не всех, подчеркнул эксперт СПЧ.

В июле в интервью РБК губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорил, что не исключает «общее, климатическое, масштабное воздействие» вырубок лесов на паводки, но отрицал их связь с вырубкой в регионе. «Уменьшение площадей лесов на севере, в соседних регионах, имело косвенное воздействие на паводки, — допустил он. — Но вырубка лесов в области идет в других местах».

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Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

Летом 2019 года пожары охватили Сибирь и Дальний Восток. К середине августа спасатели ликвидировали 49 лесных пожаров общей площадью 5 998 га. В это время в Красноярском крае площадь активного горения составляла 135,5 тыс. га, а в Иркутской области — 121,6 тыс. га. До этого сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на 1,2 млн га. Из-за них в пяти регионах ввели режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии. Тогда же Генпрокуратура заявила, что подозревает власти регионов в искажении статистики по пожарам. Кроме того, в лесах были обнаружены следы преднамеренных поджогов: так преступники пытались скрыть следы незаконной вырубки.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Иркутская область, Пожар, Совет по правам человека
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