Генпрокуратура нашла следы преднамеренных поджогов в сибирских лесах

Таким образом преступники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Иркутской области были попытки скрыть незаконную вырубку леса с помощью намеренно спровоцированных лесных пожаров. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил в программе «Эфир», сообщает «РИА Новости».

«Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки, — сказал он. Признаки незаконной рубки лесных насаждений и остатки костров» находили в нескольких районах области, уточнил он.

Куренной также рассказал, что в области искажали данные о лесных пожарах — об их площади и мерах по тушению. Из-за этого на масштабные пожары специальные службы не успевали адекватно среагировать. Местные власти должны более серьезно контролировать места законных рубок и не допускать незаконных, считает он.